Temporal deixa bairros de Manaus sem energia e abastecimento de água

A forte chuva causou grandes estragos na cidade | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Além de alagações, destelhamentos de casas, queda de árvores, o forte temporal, que caiu em Manaus nesta segunda-feira (27), deixou vários bairros sem energia elétrica e, consequentemente, sem abastecimento de água.

A falta de energia elétrica afetou algumas unidades de produção e de distribuição de água tratada. As equipes da Águas de Manaus estão em contato com a concessionária de energia e já trabalham em manutenções emergenciais para restabelecer o pleno funcionamento das unidades. No entanto, bairros das zonas Norte, Leste, Centro-Sul, Oeste e Centro-Oeste de Manaus podem apresentar oscilações no abastecimento de água ao longo do dia.

A previsão é que o abastecimento de água esteja completamente normalizado na cidade no período da noite.

Confira a lista dos bairros que estão sem energia:

❌SH-COMPENSA: Conj Aruanã | Conj Ipase | Compensa II | Compensa III | Conj Xingu | Vila Marinho | Santo Agostinho

❌SH-BOLA DO COROADO: Cond João Paulo IV | Cond Vale do Sol | Japiim | Parque dos Rios II | Conj Monte Libano | Parque dos Rios I | Zumbi I | São José II | João Bosco | Conj Morada do Sol | Conj Vila Rica | Sao Jose I | Zumbi III

❌SH-MAUA: Conj Eliza Miranda

❌SH-CIDADÃO X: Cidadão X

❌SH-SÃO JUDAS TADEU: Conj São Judas Tadeu

❌SH-TARUMÃ: Parque São Pedro | Campo Salles | Parque das tribos

❌SH-SÃO JOSE III: Zumbi I | Águas Claras | Nucleo 16 | Aliança com Deus | Alfredo Nascimento II | Cidade de Deus II | Fazendinha I | Sta Barbara | Gustavo Nascimento | Monte Sião | Vila Nova I | Vila Nova II | Viver Melhor II | NSra de Fátima II | Brasileirinho | Cidade Alta | João Paulo II | Jorge Teixeira II | Jorge Teixeira IV | Nova Vitória | Sta Inês | Bairro Novo | Prourbis | Viver Melhor III | Novo Aleixo I | Novo Aleixo II | Paque das Garças | São José dos Campos | Cidade do Leste | Comunidade de Deus | Grande Vitória | Nova Conquista | Novo Reino | Amadeu Botelho | NSra Fátima I | Vila Rica | Mutirão | Nucleo 23 | Amazonino Mendes II | Nucleo 22 | Nucleo 24 | Conj Castanheira | Zumbi II | São José III | São Lucas I | São Lucas II | Morro da Catica | Alfredo Nascimento I | Braga Mendes | Conj Ben Hur | Jorge Teixeira III | Gilberto Mestrinho | Nova Floresta | Nucleo 21 | Tancredo Neves | Valparaiso | Monte Sião

❌SH-ALVORADA: Conj Ouro Verde | Ajuricaba | Alvorada I | Alvorada II | Augusto Monte Negro | Bairro União | Conj. Vista Bela | Belvedere | Conj Aruanã | Conj Canaã | Conj Eucalypto | Conj Jardim Portugal | Flamanal | Jardim Versalhes | Lírio do Vale I | Lírio do Vale II | Nova Esperança | Redenção | Conj Ipase | João Bosco | Alvorada III | Conj Aripuanã | Conj Déborah | Conj Itapuã | Conj Kissia | Conj Murici | Conj Parque das Samambaias | Conj Tropical | Conj Uirapuru | Dom Pedro I | Dom Pedro II | Sta Terezinha | Boas Novas | Cidade Nova II | NSra Perpétuo Socorro | Renato Souza Pinto II | Riacho Doce I | Riacho Doce II | Riacho Doce III | Nucleo 10 | Nucleo 11 | Nucleo 12 | Nucleo 13 | Nucleo 14 | Nucleo 5 | Nucleo 6 | Nucleo 7 | Nucleo 8 | Nucleo 9 | Fazendinha | Vila Real | Águas Claras | Nucleo 15 | Nucleo 16 | Nucleo 2 | Nucleo 3 | Nucleo 4 | Celebridade | Cond Alegro | Cond Conquista Torquato | Jesus Me Deu | Lot América do Sul | Lot Canaã | Monte Sinai | Novo Israel | Terra Nova I | Terra Nova II | José Bonifacio | Vale do Sinai | Conj Hileia I | Conj Hileia II | Santos Dumont | Conj Ajuricaba | Americo Medeiros | Campo Dourado | Conj Sergio Pessoa Neto | Osvaldo Frota | Ribeiro Junior | Aliança com Deus | Conj Galileia I | Conj GalileiaII | Nova Cidade | Raio de Sol | Conj Vila da Barra | Comunidade Luis Otavio | Comunidade Peniel | Lot Agnus Dey | Lot Fortaleza | Lot Raquel | Monte Cristo | Monte Pascoal | Parque Florestal | Sta Tereza | Vista Alegre | Vitoria Regia | Cidadão XII | Comunidade Nobre | Conj Boas Novas | Conj Ozias Monteiro | Beija Flor I | Beija Flor II | Beija Flor III | Beija Flor IV | Conj Rio Maracanã | Conj Sargento | Conj Sta Cruz | Conj Subtenente | Cidadão VI | Vera Cruz | Parque Sta Etelvina | União da Vitoria | Sta Marta | Terra Nova III | Conj Manauara | Conj Renato Souza Pinto I | Conj Omar Aziz | Conj Americo Medeiros | Conj Campos Eliseos | Conj Canaranas | Conj Manoa | Parque Eduardo Braga | Conj Francisca Mendes | Monte das Oliveiras | Conj Mundo Novo | Parques das Nações | Cond Ideal Flores | Cond Jardim de Flores | Cond Smile Parque das Flores | Conj Carlos Braga | Comunidade Monte Cristo | Santa Etelvina I | Santa Etelvina II | Cond Smart TapaJÓS | Lot Sao Luiz | Rio Piorini | Lot America do Sul | Lot Canaa | Conj Rio Maracana | Joao Paulo Suhab 4 Etapa

❌SH-CIDADE DE DEUS I: Aliança com Deus | Alfredo Nascimento II | Cidade de Deus II | Fazendinha I | Sta Barbara | Gustavo Nascimento | Monte Sião | Vila Nova I | Vila Nova II | Viver Melhor II | NSra de Fátima II | Alfredo Nascimento I | Braga Mendes | Conj Ben Hur

