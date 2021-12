Mais de 25 mil pessoas saíram de Manaus durante o Natal

O fluxo de passageiros registrado representa um aumento de 28,98% em relação à operação de novembro | Foto: Marcos Guimarães/Arsepam

Manaus (AM)- A Operação Viagem Segura – Natal Feliz registrou, de quinta-feira (23) a domingo (26), a saída de 25.705 pessoas de Manaus, por meio dos transportes intermunicipais.

As saídas são fiscalizadas pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam), responsável pela ação. Foram contabilizadas 1.227 fiscalizações.

O fluxo de passageiros registrado representa um aumento de 28,98% em relação à operação de novembro deste ano, com 19.929 pessoas utilizando os transportes intermunicipais regulados pela Agência.

O diretor-presidente da Arsepam, João Rufino Júnior, divulgou que o maior registro de saída foi por meio do modal hidroviário, com o total de 17.752 passageiros e 311 fiscalizações. A maior saída diária foi no dia 23 de dezembro, com 6.689 pessoas, tendo o posto do Porto Público Privatizado de Manaus e da Manaus Moderna, no Centro da capital, quantificado o público de 3.471.

Ainda de acordo com o gestor, os destinos mais procurados nessa modalidade foram Careiro da Várzea (1°), Iranduba (2° - distrito de Cacau Pirêra) e Tefé (3°), municípios localizados a 25, 27 e 523 quilômetros de Manaus, respectivamente.

" A orientação do governador Wilson Lima é para que intensifiquemos nossas ações de fiscalização, com o objetivo de propiciarmos mais segurança e tranquilidade para as pessoas que aproveitam esse período para realizar suas viagens " João Rufino, diretor-presidente da Arsepam

Rodoviário

O Departamento de Transporte Rodoviário (DETR) da Arsepam informou que 7.953 pessoas utilizaram essa modalidade para acessar outros municípios do estado. Ao todo, ocorreram 916 fiscalizações e três autos de constatação emitidos, com apoio do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte de Iranduba (IMTTI).

A data com maior registro de saída nesse modal foi a véspera de Natal, no dia 24, com 2.658 passageiros. Na data, o posto de fiscalização com maior fluxo foi o Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar Angelim – Rodoviária de Manaus, no bairro Flores, zona Centro-Sul, com 1.022 passageiros.

Os municípios mais procurados pela população, que utilizou o transporte rodoviário intermunicipal, foram Itacoatiara (1°), Manacapuru (2°) e Iranduba (3º), distantes, respectivamente, 176, 68 e 27 quilômetros da capital.

Além do IMTTI, a Operação Viagem Segura – Natal Feliz contou com o apoio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) e da Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias (SNPH).

