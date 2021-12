Temporal causa estragos e 20% de Manaus fica sem energia nesta segunda

Ainda segundo a nota, a forte chuva afetou vários pontos da cidade, 63 alimentadores foram desligados, em torno de 20% | Foto: Reprodução

Manaus (AM)- A forte chuva na manhã desta segunda-feira (27) causou estragos e prejuízos na cidade de Manaus. Cerca de 20% dos bairros de Manaus estão sem energia elétrica.

Segundo nota da Amazonas Energia, o temporal com fortes rajadas de ventos e descargas atmosféricas na cidade de Manaus e interior do Amazonas ocasionou danos com vegetação e objetos lançados sobre a rede elétrica, danificando vários equipamentos.

Ainda segundo a nota, a forte chuva afetou vários pontos da cidade, 63 alimentadores foram desligados, em torno de 20%.

Veja lista de bairros atingidos: São José III e VI, Armando Mendes, Uai Shopping, Zumbi, Parque das Castanheiras, Novo Reino, Nova Floresta, Tancredo Neves, Jorge Teixeira I, II e III, Comum. Chico Mendes, Grande Vitoria, Distrito II, Coroado, Aparecida, Centro, Cidade Nova, Compensa, Vila da Prata, Coroado, Santo Antônio, São Jorge, Adrianópolis, Distrito Industrial Chapada, Nossa Sra. das Graças, Japiim, Petrópolis, D. Pedro, Parque Dez, Parque das Laranjeiras, Flores, Tarumã, Colônia Terra Nova, Ponta Negra, Santo Agostinho, Lírio do Vale, Jesus Me Deu, Morro da Liberdade e Betânia.

Ao todo, aproximadamente mais de 380 mil pessoas foram prejudicadas, o que corresponde a 30% de moradores da capital.

"Informamos também que as cidades de Manacapuru e Iranduba estão sem energia elétrica no momento. Equipes já estão atuando para restabelecer o sistema. Ressaltamos que nossas equipes foram reforçadas para atender todas as demandas extras causadas pelo temporal. As demandas podem ser registradas em nossos canais de atendimento (call center 0800 701 3001, app e site), que estão disponíveis 24h. A Amazonas Energia agradece a compreensão de todos e continua trabalhando 24 horas por dia para restabelecer o sistema elétrico no menor espaço de tempo possível", disse em comunicado.

Chuva

Segundo dados da Defesa Civil do Amazonas, até o início da tarde foram registradas 10 ocorrências com deslizamentos de barrancos, desabamento de muro, destelhamento de casa, tombamento de árvore sobre casa e alagamento.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as rajadas de vento estiveram em torno de 50 a 60Km/h com picos de 80Km/h.

"Choveu 26 minutos na cidade. Vamos atender mais ocorrências por conta dessa forte chuva que caiu sobre a cidade", disse o Chefe de divisão de resposta da Defesa Civil, José Mendes.

Veja locais das ocorrências:

1-Deslizamento de barranco na rua Criciúma, bairro Cidade de Deus;

2- Desabamento de muro na avenida Djalma Batista com rua da paz - Chapada

3 - Destelhamento de casa na rua 9 - Conjunto Boas Novas

4 - Tombamento de árvore sobre casa na rua Sargento Apolo, antiga rua 10

5 - Alagamento na rua 28 de agosto - Jorge Teixeira

6 - Destelhamento de casa na travessa Presidente Dutra - São Raimundo

7 - Destelhamento de casa na rua Wilkens de Mattos - Nossa Senhora Aparecida

8 - Tombamento de árvore sobre casa na rua 10 - Flores

9 - Tombamento de árvore sobre casa na rua Dr. Theumario Pinto da Costa - Chapada

10 - Destelhamento de Casa no beco Vista Alegre - Educandos

Leia mais:

Estrutura cai em avenida Grande Circular durante ventania

Temporal deixa bairros sem energia em Manaus