Manaus registra ventos de 80Km/h durante forte temporal nesta segunda

O temporal causou grandes estragos pela cidade | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A capital amazonense registrou ventos de 80Km/h durante o forte temporal, na manhã desta segunda-feira (27), conforme informou a Defesa Civil. A forte chuva causou grandes estragos em vários pontos da cidade.

A Defesa Civil notificou 10 ocorrências de deslizamento de barranco, desabamentos de muros, destelhamentos de casas, tombamentos de árvores sobre casas e alagamentos. Moradores registraram vídeos do forte vento durante a chuva.

Na zona Leste, uma placa de orientação com estrutura metálica caiu no meio da avenida Autaz Mirim, e causou congestionamento no local. No Porto do Chibatão, alguns containers não aguentaram a velocidade dos ventos e caíram do lote, além disso, dois barcos afundaram na orla de Manaus. Ninguém ficou ferido.

O forte temporal também deixou Manaus e os municípios de Manacapuru e Iranduba sem energia elétrica, um total de mais de 380 mil pessoas.

Veja os vídeos

| Autor: Divulgação

Outro vídeo

| Autor: Divulgação

