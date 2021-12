FCecon disponibiliza trabalhos científicos para consultas

Estão disponíveis relatos de experiências, revisões sistemáticas e resultados de pesquisas. | Foto: Laís Pompeu/FCecon

Manaus (AM) - Ao todo, 84 trabalhos científicos nas áreas de pesquisa básica, cirurgia oncológica, tecnologia e inovação em saúde, prevenção e controle do câncer estão disponíveis, a partir desta segunda-feira (27), na revista “Scientia Amazonia Revista Eletrônica” para consulta.

O conteúdo está disponível por meio do endereço eletrônico https://scientia-amazonia.org/index.php/suplementos/6o-congresso-pan-amazonico-de-oncologia/ .

A revista “Scientia Amazonia” é uma publicação da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) que reúne, como suplemento, os trabalhos aprovados pelo 6º Congresso Pan-Amazônico de Oncologia da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon).

Estão disponíveis relatos de experiências, revisões sistemáticas e resultados de pesquisas.

Com o tema central “Oncologia de resolutividade: fortalecendo a prevenção e acelerando o diagnóstico, o tratamento e o acesso aos cuidados paliativos”, os trabalhos publicados pela “Scientia Amazonia” foram aprovados pela Comissão de Trabalhos Científico do Pan-Amazônico.

Segundo a diretora de Ensino e Pesquisa da FCecon, Kátia Luz Torres, o congresso oportunizou a publicação e a divulgação científica de autores da região amazônica e de outros estados brasileiros.

Ela disse que os trabalhos têm um valor muito grande porque dão visibilidade e ajudam a sedimentar o potencial produtivo dos pesquisadores envolvidos.

" Trazemos essa notícia com satisfação, pois potencializa a relevância do 6º Pan-Amazônico para o Norte e para o país no que se refere à oncologia. " Kátia Luz Torres, diretora de Ensino e Pesquisa da FCecon

Pan-Amazônico

O 6º Congresso Pan-Amazônico ocorreu nos dias 11 e 12 de novembro, em formato digital, com o apoio da Fundação de Amparo e à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e da Liga Amazonense Contra o Câncer (Lacc), dentre outros parceiros.

O evento contou com cerca de 600 participantes do Amazonas, Roraima, Pará, São Paulo, Maranhão, Distrito Federal, Minas Gerais, Bahia, Paraná e Acre.

Ao todo, 97 palestrantes, sendo 11 internacionais, abordaram temas como prevenção e tratamento do câncer de colo de útero, o protagonismo do paciente e seus direitos, e a geriatria nos casos oncológicos, entre outros.



