FEI distribui mais de 119 toneladas de cestas básicas para indígenas

AMAZONAS - O Governo do Amazonas, por meio da Fundação Estadual do Índio (FEI), distribuiu mais de 119 toneladas de cestas básicas em comunidades e aldeias indígenas do Amazonas em 2021. Além disso, prestou assistência social com serviços do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e atendimentos psicoterapêuticos para mais de 1.234 famílias.



Para o diretor-presidente da FEI, Zenilton Mura, os serviços e as entregas de alimentos foram essenciais para o progresso dos povos indígenas.

" A FEI vem cumprindo o seu papel de servir os parentes de maneira fundamental para o progresso e o sustento de suas etnias. Há quase 2 anos estamos enfrentando a pandemia de Covid-19 que desacelerou muitos dos serviços que nós oferecemos, entretanto, não paramos de buscar as melhores maneiras de atender à necessidade deles " Zenilton Mura, diretor-presidente da FEI

Somente no período de 11 meses, de janeiro a novembro, a FEI já atendeu mais de 1.234 famílias que buscaram os serviços de INSS e psicoterapia. Além do atendimento presencial, os serviços continuam ativos via WhatsApp, que facilita o acesso de indígenas que se encontram em comunidades afastadas de Manaus, mas que continuam recebendo a assistência e orientação necessárias.



Segundo a assistente social da Fundação, Ana Paula Nunes, os atendimentos são bastante procurados, pois muitos deles não tinham conhecimento dos direitos que têm.

" Recebemos muitas pessoas que buscam por conhecimento daquilo que ouviram falar, mas que não tinham certeza. Dessa maneira nós ajudamos e orientamos da melhor maneira possível a realizar um serviço eficiente e com o atendimento via WhatsApp, também podemos ajudar a solucionar os problemas de maneira eficaz " Ana Paula Nunes, assistente social da Fundação

Ajuda Humanitária – Por meio do programa Ajuda Humanitária, a FEI distribuiu mais de 119 toneladas de alimentos, dentre eles pescado, carnes, frutas e farinha. A Fundação contou com a parceria de outros órgãos para que fosse feita a distribuição destes alimentos de janeiro a novembro de 2021.



As distribuições de cestas básicas durante o ano ocorrem com o intuito de amenizar os impactos causados pela pandemia nas comunidades, associações, aldeias situadas no interior e capital amazonense. A elevação das bacias dos rios Negro, Japurá e Solimões, em período de cheia, ocasionou a suspensão da produção agrícola familiar voltada aos indígenas. Após a vazante dos rios, comunidades que trabalham com pescado e transporte fluvial para a capital, sofreram com o aumento dos valores dos produtos alimentícios.

Também como maneira de combater a proliferação da Covid-19, ao longo do ano a FEI prestou apoio na distribuição de kits para higiene pessoal, como álcool em gel e máscaras de proteção facial.

