Energia é reestabelecida para 150 mil pessoas após temporal em Manaus

A concessionária confirmou que metade dos alimentadores de energia foram recompostos | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Cerca de 150 mil pessoas, que foram prejudicadas com a falta de energia, já tiveram a luz restabelecida no início da tarde desta segunda-feira (27). A queda foi devido a forte chuva que assolou a capital amazonense, e causou estragos e prejuízos em toda cidade.

Mais cedo a Amazonas Energia, afirmou que o temporal com fortes rajadas de ventos e descargas atmosféricas na cidade de Manaus e interior do Amazonas ocasionou danos com vegetação e objetos lançados sobre a rede elétrica, danificando vários equipamentos.

Em nova nota, a concessionária confirmou que metade dos alimentadores de energia foram recompostos. Do mais de 60 que foram danificados, 33 já sofreram manutenção e agora restam mais 30. O número representa 20% da rede elétrica de Manaus.

Ao todo, aproximadamente mais de 380 mil pessoas foram prejudicadas, o que corresponde a 30% de moradores da capital.

Veja lista de bairros atingidos: São José III e VI, Armando Mendes, Uai Shopping, Zumbi, Parque das Castanheiras, Novo Reino, Nova Floresta, Tancredo Neves, Jorge Teixeira I, II e III, Comum. Chico Mendes, Grande Vitoria, Distrito II, Coroado, Aparecida, Centro, Cidade Nova, Compensa, Vila da Prata, Coroado, Santo Antônio, São Jorge, Adrianópolis, Distrito Industrial Chapada, Nossa Sra. das Graças, Japiim, Petrópolis, D. Pedro, Parque Dez, Parque das Laranjeiras, Flores, Tarumã, Colônia Terra Nova, Ponta Negra, Santo Agostinho, Lírio do Vale, Jesus Me Deu, Morro da Liberdade e Betânia.

Além disso, as cidades de Manacapuru e Iranduba também tiveram a rede elétrica atingida e ficaram sem energia.

"Informamos também que as cidades de Manacapuru e Iranduba estão sem energia elétrica no momento. Equipes já estão atuando para restabelecer o sistema. Ressaltamos que nossas equipes foram reforçadas para atender todas as demandas extras causadas pelo temporal. As demandas podem ser registradas em nossos canais de atendimento (call center 0800 701 3001, app e site), que estão disponíveis 24h. A Amazonas Energia agradece a compreensão de todos e continua trabalhando 24 horas por dia para restabelecer o sistema elétrico no menor espaço de tempo possível", disse em comunicado.

Leia mais:

Temporal causa estragos e 20% de Manaus fica sem energia nesta segunda

Temporal deixa bairros de Manaus sem energia e abastecimento de água