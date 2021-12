Temporal com ventos intensos provoca transtornos em Manaus

A queda da estrutura prejudicou o trânsito local | Foto:

Manaus (AM) - Os fortes ventos e o intenso volume de chuva que atingiram a capital amazonense nesta segunda-feira (27) causaram diversos transtornos e acidentes ao longo do dia. Além das alagações, quedas de árvores, e destelhamentos de casas, o forte temporal também provocou acidentes na orla de Manaus, onde dois barcos acabaram afundando. A chuva também afetou centena de casas em vários bairros que ficaram sem energia elétrica e água.



Bairros afetados

Muitos bairros de Manaus amanheceram sem energia elétrica devido à chuva e aos fortes ventos. De acordo com o instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os ventos atingiram em torno de 50 a 60 km/h chegando na máxima de 80 km/h.

Segundo a concessionária de energia, cerca de 20% dos bairros da cidade ficaram se luz, atingindo mais de 380 mil pessoas, apenas na capital. Em nota, a empresa afirma que diversos objetos foram arremessados pelos ventos sobre a rede elétrica, afetando o funcionamento dos equipamentos. Desse total, a concessionaria afirma que 150 mil pessoas que foram prejudicadas, tiveram sua luz restabelecida

Além disso, cerca de 63 alimentadores foram desligados na região, o equivalente a 20% da rede elétrica de Manaus. Porém, a empresa de energia confirmou que metade dos alimentadores já foram recompostos. Com isso, 33 já sofreram manutenção. Outros dois municípios do estado, Manacapuru e Iranduba, também ficaram sem energia.

Sem energia elétrica, algumas unidades de distribuição e tratamento de água foram afetadas e como consequência muitas zonas da cidade ficaram sem o abastecimento de água potável. As equipes da Águas de Manaus já entraram em contato com a Amazonas Energia para trabalharem em conjunto em manutenções emergenciais para restabelecer o funcionamento das unidades.

A Águas de Manaus também informa que alguns bairros podem apresentar oscilação no fornecimento de água no decorrer do dia, como os bairros das zonas Norte, Leste, Centro-Oeste, Centro-sul e Oeste. A previsão da normalização do abastecimento de água é apenas para o horário da noite.

Acidentes e ocorrências

Até o início da tarde desta segunda, a Defesa Civil do Amazonas registrou cerca de 10 ocorrências. Entre elas, aparecem acidentes como alagamento, deslizamento de barrancos, tombamento de árvore, desabamento de muros e destelhamento de casas.

"Choveu 26 minutos na cidade. Vamos atender mais ocorrências por conta dessa forte chuva que caiu sobre a cidade", disse o Chefe de divisão de resposta da Defesa Civil, José Mendes.

Outro acidente também ocorreu na avenida Autaz Mirim, Zona Leste de Manaus onde uma placa de orientação com estrutura metálica caiu no meio da via. Mesmo com as fortes chuvas já afetando o trânsito, a estrutura na região acabou prejudicando ainda mais a circulação de veículos em frente à empresa Bertolini, no Distrito Industrial, no sentido porto Ceasa.

Barcos afundam no Rio Negro

Dois barcos afundaram na orla de Manaus nesta segunda-feira (27) | Foto: Reprodução

As fortes chuvas também fizeram com que dois barcos acabassem afundando no Rio Negro, próximos a orla da cidade.



Uma das embarcações afundou próxima ao porto de um estaleiro na Zona Oeste de Manaus. Já a outra naufragou perto do porto da Ceasa.

Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ver um dos barcos afundando quase por completo. Mesmo com alto risco do naufrágio, ninguém ficou ferido.

| Autor:

Em outra gravação, as imagens mostram algumas pessoas correndo desesperadas em cima da embarcação em processo de naufrágio.



| Autor:

Ornamentação Ponta Negra



Outro ponto da cidade prejudicado pelos fortes ventos e a chuva foi o Complexo Turístico Ponta Negra, na Zona Oeste da capital amazonense. De acordo com a Prefeitura de Manaus cinco árvores tombaram na região.

Danos ocasionados pela tempestade também atingiram a ornamentação natalina do complexo, na parte da ponteira da árvore de Natal e o anjo do presépio em tamanho gigante montado no local. Além disso, cinco carrinhos do calçadão acabaram sendo virados pelas rajadas de vento e duas barracas de alimentação sofreram prejuízos.

Conforme a nota de Prefeitura de Manaus, diversos órgãos foram acionados para resolver os problemas resultantes das chuvas como o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Defesa Civil Municipal e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmas). A equipe de ornamentação também foi acionadas para reparar os possíveis estragos.

Cinco árvores tombaram no Complexo Turístico Ponta Negra | Foto:









Leia mais:

Temporal causa estragos e 20% de Manaus fica sem energia nesta segunda

Barcos afundam durante forte chuva na orla de Manaus; veja vídeos