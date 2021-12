População em situação de rua pede moradia durante protesto em Manaus

Os participantes pedem moradia, saúde e educação | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Buscando moradia, saúde e educação, a população em situação de rua realizou uma ato público em frente a Igreja da Matriz, no Centro de Manaus, na manhã de segunda-feira (27). Com cartazes, os participantes pediam respeito e melhoria nas políticas públicas.

Em pesquisa realizada pelo Cadastro Único em março de 2020, foi observado que no Amazonas há, pelo menos, 776 famílias em situação de rua, totalizando 945 pessoas que moram nas ruas do estado. No entanto, o número pode ser muito maior.

Pensando na quantidade de pessoas que vivem nessa situação, os representantes do Movimento das Pessoas em Situação de Rua (MNPR) promoveram o ato público, que tem como objetivo dar visibilidade às necessidades a respeito dos acessos às políticas públicas para população em situação de rua.

Uma das representantes é Tikuna Madija Kulina que pede um abrigo para que a população possa passar a noite, principalmente, nesse momento de inverno amazônico, onde há intensas chuvas que assolam o estado.

" Estamos manifestando por uma moradia, por uma saúde, por um trabalho, por um albergue. Porque estamos esquecidos, as políticas públicas não estão voltadas para nós. Ainda mais nesse tempo de chuva, está sendo muito difícil passar a noite porque acabamos todos molhados. Ainda tem essa virose, nós não temos essa assistência de saúde, um consultório de rua. Também não temos trabalho, tem muitas pessoas desempregadas, e acabam se tornando vítimas da sociedade e se torna um alcoólatra, um viciado, sem oportunidades. " Tikuna Madija Kulina, Representante do MNPR

Um outro participante do ato foi Michel Patrick de Alencar destaca o preconceito que as pessoas em situação de rua são vítimas. Ele ressalta que só querem ser tratados de forma igualitária.

"Saúde, respeito, habitação, é o que falta para gente, direitos iguais para todos. Nós somos rejeitados, somos criticados por sermos moradores de rua. E, então, isso prejudica a gente por que palavras doem mais que um tapa na cara", disse.

Michel ainda ressalta a importância da moradia e pede um abrigo para que eles possam viver de forma digna, sem precisar ter que dormir em praças, calçadas e bancos na rua.

"A gente corre atrás dos nossos direitos, nossos direitos são iguais, então nós só queremos ter um abrigo e que tenham harmonia com o próximo. A gente tem que dormir nas praças, nas calçadas, nos bancos. Então, pelo fato de fazermos esse tipo de coisa, tem algumas Ongs que ajudam a gente, mas precisamos de abrigos", finaliza.

