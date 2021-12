Trabalhador tem crânio esmagado ao bater cabeça em coluna de aço no AM

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um trabalhador identificado como Marcos Farias Xavier, de 45 anos, morreu na tarde de segunda-feira (27), após sofrer um acidente de trabalho, no Porto do Chibatão, na Zona Leste de Manaus.

Conforme a Polícia Civil, o fato ocorreu, por volta das 15h, quando a vítima estava fazendo uma manutenção em uma embarcação do tipo empurrador. Com a forte ventania, ele foi lançado contra uma coluna de aço no porto.

Ele ainda chegou a ser socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.



A vítima teve o crânio esmagado e a destruição maciça do cérebro, conforme aponta o registro do Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Polícia Civil.

