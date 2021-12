Cerca de 12 mil pessoas ainda estão sem energia elétrica no Amazonas

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Após o forte temporal, registrado na capital amazonense e em municípios do interior na segunda-feira (27), cerca de 12 mil pessoas ainda estão sem o fornecimento de energia elétrica no Amazonas. A informação foi divulgada pela Amazonas Energia nesta terça-feira (28).

"Nossas equipes estão trabalhando arduamente desde o temporal ocorrido na cidade, e já conseguimos reativar todos os alimentadores. Nosso trabalho a partir de agora será para corrigir problemas ocasionados em transformadores, chaves, ramais e problemas com clientes isolados", diz a concessionária em nota.



A prioridade, conforme Amazonas Energia, são Hospitais, SPA’s e Unidades de Saúde. Durante esta terça, as demandas serão atendidas por ordem de maior tempo por falta de energia.

"Cerca de 12 mil clientes ainda estão com problemas de fornecimento de energia, porém colocamos nas ruas cerca de 500 equipes para restabelecer o sistema elétrico".

A rede elétrica sofreu um forte dano causado por placas de publicidade, telhas, árvores, bem como acidentes de trânsito que derrubou postes em alguns pontos da cidade. Os estragos foram causados durante o forte temporal, na segunda-feira. Os municípios de Iranduba e Manacapuru também sofrem com a falta de energia.

