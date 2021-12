Mais de 150 ocorrências foram registradas durante temporal em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Defesa Civil de Manaus registrou 151 ocorrências relacionadas a forte chuva que atingiu a capital amazonense, na segunda-feira (27).

Foram registradas ocorrências de deslizamento de barranco, desabamentos de muros, destelhamentos de casas, desabamento de calçada, desabamento de casa, tombamentos de árvores sobre casas e alagamentos. Moradores registraram vídeos do forte vento durante a chuva.

O temporal também causou outros prejuízos, como a falta de energia elétrica e, consequentemente, a de água. Dois barcos afundaram na orla da cidade. No Porto do Chibatão, alguns containers não aguentaram a velocidade dos ventos e caíram do lote.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os ventos atingiram em torno de 50 a 60 km/h chegando na máxima de 80 km/h , e, ainda, mais de 26 milímetros de águas acumuladas.

Energia elétrica

Cerca de 12 mil pessoas ainda estão sem o fornecimento de energia elétrica no Amazonas. "Nossas equipes estão trabalhando arduamente desde o temporal ocorrido na cidade, e já conseguimos reativar todos os alimentadores. Nosso trabalho a partir de agora será para corrigir problemas ocasionados em transformadores, chaves, ramais e problemas com clientes isolados", diz a concessionária em nota.

A prioridade, conforme Amazonas Energia, são Hospitais, SPA’s e Unidades de Saúde. Durante esta terça, as demandas serão atendidas por ordem de maior tempo por falta de energia.

"Cerca de 12 mil clientes ainda estão com problemas de fornecimento de energia, porém colocamos nas ruas cerca de 500 equipes para restabelecer o sistema elétrico".

A rede elétrica sofreu um forte dano causado por placas de publicidade, telhas, árvores, bem como acidentes de trânsito que derrubou postes em alguns pontos da cidade. Os estragos foram causados durante o forte temporal, na segunda-feira. Os municípios de Iranduba e Manacapuru também sofrem com a falta de energia.

Semáforos apagados

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) informou, nesta terça-feira (28), que alguns semáforos da cidade apresentaram problemas técnicos, mesmo após o retorno dos serviços de energia elétrica, sendo necessária a substituição dos equipamentos.

Os semáforos instalados na esquina da avenida das Torres com rua Barão do Rio Branco, avenida Cosme Ferreira (próximo à feira do Coroado) tiveram a fiação e placas afetadas com carbonização. Equipes do IMMU já estão em deslocamento, para solucionar os problemas de inoperância em semáforos em todas as áreas da cidade.

Em outras regiões da cidade, semáforos continuam inoperantes por falta de energia elétrica.

