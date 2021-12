Na Ponta Negra, ornamentação natalina recebe reparos após forte chuva

A decoração começou a receber serviços durante a segunda-feira (27) | Foto: Divulgação / Implurb

Manaus (AM) - A ornamentação natalina na Ponta Negra, danificada durante o forte temporal na segunda-feira (27), passou por reparos na parte da ponteira da árvore de Natal e no anjo do presépio gigante montado no local.

Também na Ponta Negra, as cinco árvores que tombaram foram retiradas por trabalhadores da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).

A decoração começou a receber serviços da equipe do artista Rossy Amoedo durante a segunda-feira, e nesta terça-feira (28), a recuperação está sendo finalizada.

A prefeitura fez o acionamento do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), da Semulsp, Defesa Civil Municipal e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

A Semmas fará o levantamento das espécies, que poderão ser replantadas para recompor o paisagismo nas áreas prejudicadas com os tombamentos das árvores.

Leia mais:



Ponta Negra ganha decoração especial de Natal



Temporal com ventos intensos provoca transtornos em Manaus