Sejusc finaliza 2021 com ações voltadas para idosos do AM

Apesar da pandemia da Covid-19, o Governo do Amazonas buscou proporcionar atividades e ações que pudessem melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa do estado. | Foto: Divulgação/Sejusc

Manaus (AM) - A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), por meio da Secretaria Executiva Adjunta da Pessoa (Seadpi), realizou neste ano grandes ações voltadas para a pessoa idosa.

Entre elas está a reinauguração da sede da Seadpi e do Centro Integrado de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa (Cipdi), localizada na rua do Comércio, s/nº, Parque Dez, zona Centro-Sul de Manaus.

Com estrutura revitalizada e novas salas de atendimento, o novo espaço trouxe permitiu uma ampliação do Cipdi, que só neste ano atendeu 1.193 idosos.

O centro atua em parceria com a Delegacia Especializada em Crimes Contra o Idoso (DECCI). A inauguração da sede ocorreu no dia 27 de setembro.



A secretária titular da Sejusc, Mirtes Salles, destacou que, apesar da pandemia da Covid-19, o Governo do Amazonas buscou proporcionar atividades e ações que pudessem melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa do estado, uma vez que a classe foi uma das mais afetadas pela pandemia.

" Com a chegada da pandemia, os idosos tiveram que interromper suas atividades diárias, mas, com o avanço das vacinas eles puderam voltar às suas rotinas. E, hoje, ver como os idosos estão felizes com esse retorno nos deixa com o sentimento de dever cumprido. Agradeço ao nosso governador Wilson Lima, por todo cuidado que ele tem não só com os idosos do nosso estado, mas com a população de forma geral. " Mirtes Salles, secretária titular da Sejusc

De acordo com a secretária executiva adjunta de Direitos da Pessoa Idosa (Seadpi), Luciana Andrade, as ações voltadas à pessoa idosa, só foi possível retornar após a liberação dos órgãos governamentais.



" Neste ano, apesar do período de restrição e considerando que o público atendido pela Seadpi é vulnerável, necessitando de cuidado e atenção, foi um ano que efetivamente realizamos grandes ações em favor da pessoa idosa. Posso dizer que foi um ano positivo, houve muitos avanços, e nós cremos que 2022 o Governo do Amazonas fará muito mais pelos idosos. " Luciana Andrade, secretária executiva adjunta de Direitos da Pessoa Idosa (Seadpi)

O centro trabalha com uma equipe técnica de multiprofissionais que atuam nos atendimentos psicossociais, registro de denúncias, orientações e encaminhamentos, além de atividades específicas desenvolvidas pelos assistentes sociais e psicólogos tais como: visitas domiciliares, mediações de conflitos, elaboração de relatórios sociais e relatórios psicológicos.

Entre os serviços oferecidos pela Seadpi, está o projeto “Idoso Empreendedor” que atendeu, 850 idosos entre a capital e interior este ano.

Lançado em julho, o projeto disponibiliza microcrédito para pessoas com idade igual ou acima dos 60 anos, de baixa renda.

A iniciativa conta com recursos que vão de R$ 5 mil, na capital (sem avalista), até R$ 8 mil, no interior do estado (com avalista).

O projeto é uma oportunidade para os idosos ampliarem ou até iniciarem o próprio negócio.

Ainda neste ano, a Seadpi realizou o lançamento do projeto “Vida e Saúde do Idoso Ativo”, que marcou o retorno dos 100 grupos de idosos, da capital e interior, assistidos pela pasta, que estavam reclusos há quase dois anos por conta da pandemia da Covid-19.

O projeto contribui com a melhoria da qualidade de vida dos idosos, estimulando a participação deles nas ações e programas que privilegiem o envelhecimento ativo, com foco na cidadania, longevidade e inclusão social.

Unidade móvel

O “Ônibus do Idoso”, que é mais um projeto do Governo do Amazonas, está previsto para ser lançado em janeiro de 2022 e vai levar atendimentos psicossociais itinerantes para grupos de idosos da capital e Região Metropolitana.

Além disso, o ônibus vai disponibilizar fisioterapeutas e técnicos em enfermagem para reforçar o cuidado da saúde destes idosos.

Lançado em novembro, o projeto visa proporcionar momentos de lazer para os idosos em vulnerabilidade social, além de estimular a autoestima e o bem-estar.

A ideia do projeto “Idoso mais Feliz” surgiu por meio de uma escuta qualificada realizada em 2019 por técnicos da pasta que ouviram relatos de vários idosos ansiando visitar os shoppings da cidade.

A secretaria destaca que, para 2022, o projeto deve contemplar idosos da Região Metropolitana.

Leia mais:

Comissão aprova cotas para idosos na Educação de Jovens e Adultos

Projeto sobre combate à violência contra idosos vai à sanção