Governo do AM inaugurou dois restaurantes populares no interior

Nos restaurantes populares Prato Cheio de Manacapuru e Autazes são servidas 400 refeições por dia. | Foto: Miguel Almeida/Seas

Manaus (AM) - Em iniciativa inédita, o Governo do Amazonas, por intermédio da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) e da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aadesam), ampliou em 2021 o atendimento dos restaurantes populares ao interior do estado.

O ano termina com as inaugurações das unidades do programa Prato Cheio nos municípios de Manacapuru e Autazes, respectivamente a 68 e 113 quilômetros de Manaus.

Por determinação do governador Wilson Lima, a política estadual de combate à fome e garantia do acesso ao direito humano à alimentação adequada também prevê outras entregas nos próximos meses.

Itacoatiara, Parintins, Tefé, São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga também estão na lista de municípios que receberão o programa Prato Cheio.

Nos restaurantes populares Prato Cheio de Manacapuru e Autazes são servidas 400 refeições por dia, no horário das 11h às 13h, de segunda a sexta-feira.

O almoço tem o preço simbólico de R$ 1, e o público prioritário do programa são pessoas em situação de vulnerabilidade social, desempregados e trabalhadores informais.

" Esse é um programa extremamente relevante do ponto de vista social, pois atende um público extremamente vulnerável ao mesmo tempo em que gera emprego nos municípios atendidos. " Alessandra Campêlo, secretária estadual de Assistência Social

Balanço

O Prato Cheio de Manacapuru foi inaugurado no dia 2 de dezembro, enquanto a unidade de Autazes foi entregue pelo Governo do Estado no dia 18.

A estimativa é que, apenas no primeiro mês de atendimento, os dois restaurantes populares terão servido quase 10 mil refeições, cumprindo o objetivo de aumentar a segurança alimentar dos segmentos mais vulneráveis.

