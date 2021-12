Vídeo: comerciante joga frangos podres em posto da Amazonas Energia

Seis frangos podres foram jogados no local | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Um cliente revoltado pela falta de energia elétrica que atingiu vários bairros de Manaus após a forte chuva da última segunda-feira (27), decidiu jogar frangos estragados na porta de um posto de atendimento da concessionária Amazonas Energia, situado na avenida Torquato Tapajós, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. O fato repercutiu nas redes sociais nesta terça-feira (28).

Nas imagens, o cliente afirma que já havia ido ao local reclamar pela falta de energia elétrica, mas nada havia sido resolvido. Ele decidiu então "dividir o prejuízo" e atirou os alimentos estragados na porta do local.

"Joguei aqui parte dos frangos que apodrecerem para eles sentirem parte do que a gente passa. Essa é a forma de manifestar meu repúdio a essa empresa que tem deixado muito a desejar no fornecimento de energia à população do Amazonas", relatou o homem.

Atual situação

Em nota, a Amazonas Energia afirmou que equipes estão trabalhando arduamente desde o temporal ocorrido na cidade e todos os alimentadores já foram reativados

"Nosso trabalho a partir de agora será para corrigir problemas ocasionados em transformadores, chaves, ramais e problemas com clientes isolados. Tiveram prioridade no atendimento Hospitais, SPA’s e Unidades de Saúde. Durante o dia de hoje (28), as demandas serão atendidas por ordem de maior tempo por falta de energia. Cerca de 12 mil clientes ainda estão com problemas de fornecimento de energia, porém colocamos nas ruas cerca de 500 equipes para restabelecer o sistema elétrico", escreveu a empresa em nota.

A Amazonas Energia também lamentou o ocorrido inesperado na cidade de Manaus e afirmou que continua trabalhando 24h por dia e registrando as demandas nos canais de atendimento (Call Center 0800 701 3001, App e site).

Veja o vídeo da ação do cliente revoltado:

| Autor: Divulgação

Leia mais

Após traição, homem registra boletim de ocorrência contra a esposa

Vídeo: Garimpeiro flagra esposa na cama com personal trainer