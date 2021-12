Mil pessoas ainda seguem sem energia após forte temporal no AM

Mil pessoas da zona Rural seguem sem energia | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Mesmo após três dias do temporal que atingiu Manaus e municípios do interior, na segunda-feira (28), os moradores do Amazonas ainda seguem sentindo as consequências. Um dos principais problemas foi a falta de energia elétrica, que atingiu mais de 380 mil pessoas.

Apesar de todos os alimentadores, transformadores, chave e ramais já terem sido reativados, a Amazonas Energia afirmou que mil pessoas ainda seguem com problemas no abastecimento e, que agora, a concessionária está trabalhando para corrigir esses problemas.

Os clientes mais atingidos vivem, principalmente, na área rural. Equipes já estão nos locais para consertar os problemas ocasionados pelo forte temporal.

" A Amazonas Energia informa que equipes estão trabalhando arduamente desde o temporal ocorrido na cidade, e já foram reativados todos os alimentadores, assim como transformadores, chaves e ramais. O trabalho agora está sendo realizado para corrigir problemas ocasionados em clientes isolados. Cerca de 1.000 mil clientes estão com problemas de fornecimento de energia, principalmente em área rural, equipes já estão atuando nestas localidades. " Nota da Amazonas Energia,

A rede elétrica foi um dos setores mais afetados devido o forte dano causado por placas de publicidade, telhas, árvores, acidentes de trânsito que derrubaram postes em alguns pontos da cidade.

Comerciante revoltado

Algumas pessoas ficaram mais de 24 horas sem energia. Com isso, os alimentos acabaram estragando e trouxe prejuízos para comerciantes.

Um comerciante, revoltado, foi até ao posto de atendimento da concessionária Amazonas Energia, e jogou frangos estragados na entrada do lugar.

Nas imagens, o cliente afirma que já havia ido ao local reclamar pela falta de energia elétrica, mas nada havia sido resolvido. Ele decidiu então "dividir o prejuízo" e jogou os alimentos estragados na porta do prédio.

