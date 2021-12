RespirAR realiza reunião de balanço de 2021 Arena da Amazônia

O projeto oferece serviços gratuitos de sessões de fisioterapia, atividade física orientada e assistência psicológica. | Foto: Milly Barreto/Faar

Manaus (AM) - Para finalizar a programação do ano, o RespirAR realizou, na sala de mídia da Arena da Amazônia Vivaldo Lima, a primeira reunião anual com todos os seus colaboradores.

Na ocasião, foi apresentado o balanço geral do ano do projeto do Governo do Amazonas, coordenado pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) e Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

O projeto, desenvolvido por equipes de profissionais multidisciplinares que oferecem serviços gratuitos de sessões de fisioterapia, atividade física orientada e assistência psicológica, realizou em quatro meses mais de 37.500 atendimentos, somadas as dez unidades de atendimento do RespirAR espalhadas pela capital amazonense.

" O projeto RespirAR veio para reafirmar, por meio de histórias de mudança de vida, que esporte e saúde andam juntos. A importância do projeto se traduz na expressiva quantidade de amazonenses atendidos e recuperados, em apenas quatro meses após a ampliação. " Neibe Araújo, coordenador do RespirAR

O coordenador afirma ainda que o resultado positivo do trabalho do RespirAR é comemorado de forma conjunta, com a liderança do Governador Wilson Lima em parceria com a SES-AM, Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) e Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).



" A parceria da SES com a Faar e demais órgãos é essencial e nos traz esperança de que um dia tudo pode voltar ao normal. Prova disso é a recuperação dos nossos idosos, grupo que mais sofreu por causa da Covid. " Roberta Nascimento, diretora do Centro de Atenção Integral à Melhor Idade (Caimi) André Araújo

Roberta Nascimento é diretora do Centro de Atenção Integral à Melhor Idade (Caimi) André Araújo, unidade que integra as dez unidades de atendimento do RespirAR em Manaus.

Para Maria Conceição de 63 anos, vítima da Covid-19 reabilitada pelo RespirAR, o projeto foi de suma importância.

" O RespirAR é tudo na minha vida, não tenho palavras para agradecer a todos os profissionais que me acolheram e principalmente ao Governador Wilson Lima por ter criado esse projeto. " Maria Conceição, vítima da Covid-19 reabilitada pelo RespirAR

O projeto RespirAR conta com um quadro de 76 fisioterapeutas, 23 profissionais de Educação Física e 29 estagiários da mesma área, além de psicólogos e técnicos de enfermagem.

O projeto está presente em três Centros de Convivência, quatro Policlínicas, dois Caimis e na Vila Olímpica, alcançando assim diferentes regiões da capital.



