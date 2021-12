Previsão prevê mais chuva nos próximos dias para o Amazonas

Alerta é de perigo para os dias 29 e 30 de dezembro. A previsão avisa a possibilidade de chuvas de 30 e 60mm/h ou de 50 e 100mm/d e de ventos fortes que podem chegar 100km/h. | Foto: Ione Moreno

Manaus (AM) - Nos últimos dias, a capital amazonense tem enfrentado fortes chuvas que ocasionaram diversos transtornos para a população e que foram formadas por fenômenos como a La Ninã e as Nuvens Convectivas. Além disso, a previsão para os próximos dias tanto para a capital quanto para o estado do Amazonas é de que o tempo continue com intensas tempestades, conforme alerta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



Segundo os Sistemas Importantes do Patrimônio Agrícola Mundial (Sipam) grade parte da região Amazônica passa por um período chuvoso, o qual há um alto volume de precipitações. Em Manaus, o período de chuvas inicia em dezembro e permanece até o começo do mês de maio. Porém, os meses entre janeiro e abril são os que possuem maior intensidades das chuvas.

A forte tempestade que ocorreu na segunda-feira (27) e que provocou acidentes, alagamentos e a falta de energia elétrica em diversos bairros de Manaus é resultado da formação de nuvens com grande extensão vertical, conhecidas como nuvens convectivas. Esse fenômeno é caracterizado por ter um alto potencial de formar precipitações, além de rajadas de vento e trovejadas. Segundo o Sipam, outro fenômeno que contribuiu para o volume de chuvas é a la Ninã.

“O fenômeno conhecido como La Niña vem atuando no Pacífico Equatorial central, e também o aquecimento anômalo no Atlântico Tropical, contribuem para a formação de mais nuvens na nossa região e, consequentemente, chuvas acima dos padrões climatológicos”, explica o Sipam.

A previsão climatológica mínima do Sipam para o mês de dezembro é de 191 mm de precipitação de chuvas e o máximo de 225 mm. Em janeiro de 2022 é esperado a precipitação mínima de 270 mm e o máximo de 301 mm. Já para fevereiro, a previsão mínima de chuvas chega a 222 mm e o máximo é de 306 mm.

Previsão para os próximos dias no Amazonas

Conforme os dados do sistema Alert-AS (Centro Virtual para Avisos Meteorológicos para o Sul da América do Sul) do Inmet, o alerta é de perigo para os dias 29 e 30 de dezembro. A previsão avisa que a possibilidade de chuvas de 30 e 60mm/h ou de 50 e 100mm/d e de ventos fortes que podem chegar 100km/h.

Nesse caso, há riscos de corte de energia, queda de árvore, além de alagamentos e descargas elétricas na cidade. O grau de severidade atual descrito pelo sistema é de perigo, representado pela cor laranja, que sinaliza chuvas intensas.

Nesses casos, o instituto recomenda o desligamento de aparelhos eletrônicos nas residências e o quadro geral de energia elétrica para evitar acidentes. Em situações de fortes rajadas de ventos, a recomendação do Inmet é para não estacionar o carro perto de torres de transmissão, como também evitar ficar em baixo de árvores, pois há riscos de quedas e de descargas elétricas.

Leia Mais:

Mais de 150 ocorrências foram registradas durante temporal em Manaus

Temporal com ventos intensos provoca transtornos em Manaus