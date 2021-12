Manaus segue em alerta para atendimento urbano no período chuvoso

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Com as fortes chuvas que assolam a capital amazonense neste período, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), está em alerta para continuar prestando o melhor serviço à cidade. Todos os equipamentos e veículos que auxiliam no corte, poda e trituração estão no pátio da Semulsp, pelas empresas terceirizadas, à disposição para ações emergenciais.

Além de todas as atividades de limpeza desenvolvidas pela pasta, a Semulsp trabalha com ações de caráter preventivo, para atender demandas e dar respostas aos cidadãos. Pelo menos 12 equipes com 300 trabalhadores estão de prontidão, para atender as ocorrências que forem registradas pela Prefeitura de Manaus.

“Estamos com muita chuva em Manaus, mas graças a Deus, nesta terça e quarta-feira fez um tempo ensolarado e está maravilhoso, mas a prefeitura do David Almeida está se prevenindo. Por isso eu quero agradecer a todas as empresas que trabalham conosco.

Os equipamentos que estávamos precisando estão no pátio da Semulsp, e se a equipe precisar, vai socorrer a cidade, pois, estamos de prontidão. É assim que precisamos trabalhar, preventivamente”, destacou o secretário Sabá Reis.

| Foto: Valdo Leão/Semulsp

Locais atendidos

Vários locais da cidade foram atendidos pela Semulsp com a forte chuva da última segunda-feira, 27/12, e em 28 pontos diferentes, com um total de 50 árvores tombadas recolhidas como nas avenidas Costa e Silva, 7 de Setembro, Guilherme Paraense, Rodrigo Otávio, Constantino Nery, e nos bairros Santos Dumont, São Jorge, Compensa e outros locais como a Santa Cruz Machado, Tenente Roxana Bonessi, Leopoldo Péres e Umberto Calderaro Filho. Além das ruas Gabriel Soares de Souza, Melo Gomes, Edward Costa, boulevard Álvaro Maia, Monte Gilboa, Manoel Urbano e Vinte e Quatro, Vinte e Cinco, Itaúna e Rei Arthur, conjunto VI Rei, alamedas Alaska, Egito e Brasil. No bairro Ponta Negra foram 16 árvores tombadas e oito no conjunto Alphaville.

*Com informações da assessoria

