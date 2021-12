PC-AM diz que apresentará justificativas após TCE suspender concurso

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Após o Tribunal de Contas do Estado (TCE) suspender o edital do concurso da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), o instituição se pronunciou e afirmou que apresentará as justificativas que estão sendo pedidas pelo TCE, para que o certame aconteça dentro dos conformes.

" A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) informa que apresentará as justificativas requeridas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) para que o concurso seja realizado dentro dos prazos previstos. " Nota da PC-AM,

Além disso, a PC-AM ainda declarou que o prazo de impugnação dos editais foi finalizado no dia 27 de dezembro, e que já está sendo feito um julgamento da retificação por meio da comissão do concurso e da FGV, desde o dia 28 de dezembro.

Sobre as solicitações que estão sendo pedidas pelo TCE - vagas insuficientes para o cargo de escrivão, falta de identificação da bibliografia aplicada no documento e a ausência de informações sobre a lei destinada aos portadores da Síndrome de Down - a PC informa que as solicitações serão cumpridas.

"A PC-AM informa, ainda, que todas as solicitações que forem deferidas serão cumpridas, integralmente, dentro do prazo estabelecido", informou a nota.

O concurso será realizado em abril de 2022. O presidente da comissão do concurso, delegado Thyago Tenório, reforçou que vai dar andamento aos trabalhos para que não haja nenhum prejuízo no prazo de aplicação das provas.

Entenda a suspensão

O concurso foi suspenso pelo pelo conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Érico Desterro, nesta quarta-feira (29). A medida foi adotada para que o órgão ajuste irregularidades encontradas no documento.

“Conforme os argumentos expostos e documentos acostados pelo Representante e com a aproximação da data das inscrições 03/01/2022 a 01/02/2022, entendo que os requisitos para concessão da medida cautelar se fazem presentes. Tendo em vista a presença no edital de irregularidades que podem gerar danos à Administração, concluo pela concessão da medida cautelar”, disse Érico Desterro, no Diário Oficial.

O presidente do TCE afirma que o edital do certame segue suspenso até a correção das irregularidades.

“Defiro a concessão da medida cautelar para suspender o Concurso Público regido pelo Edital nº 02/2021-PCAM até que sejam promovidas as correções necessárias, ou até que sejam apresentadas justificativas capazes de afastar as situações apontadas pelo Representante”.

O concurso

Os editais do concurso público da PC-AM, com 362 vagas, foram lançados no dia 17 de dezembro deste ano. O certame é organizado pela Fundação Getúlio Vargas e terá vagas para os cargos de delegado de polícia, investigador, escrivão, perito criminal, médico legista e odontolegista.

As provas objetiva e discursiva ocorrerão em abril de 2022. De acordo com a delegada-geral Emília Ferraz, o concurso é uma necessidade antiga do Estado e tem por objetivo reforçar a segurança da população, avançando com o programa Amazonas Mais Seguro.

O Edital de Abertura n° 01/2021 – PCAM trata do concurso para o cargo de delegado de polícia. Ao todo, serão ofertadas 62 vagas. O Edital de Abertura n° 02/2021 – PCAM trata do concurso para escrivão, perito (legista, criminal e odontolegista) e investigador. Para perito criminal serão 27 vagas, para médico legista serão 8 vagas, e 3 vagas para odontolegista, além de 62 vagas para escrivão e 200 vagas para investigador.

