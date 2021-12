Operação do AM prevê fluxo de viagens 220% maior no Réveillon

As saídas da capital estão com reforços nas equipes de fiscalização, para garantir um transporte com maior segurança para os usuários | Foto: Marcos Guimarães/Arsepam

Manaus (AM) - A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam) deflagrou nas principais saídas de Manaus, na manhã desta quinta-feira (30), a Operação Viagem Segura – Ano Novo.

A estimativa da autarquia é que 28 mil pessoas utilizem o sistema de transporte intermunicipal coletivo de passageiros para acessar os diversos municípios do estado.

A última operação do órgão em 2021 seguirá até domingo (2), sendo realizada nos transportes intermunicipais hidroviário e rodoviário.



No período, o fluxo de passageiros deve ser 220% maior em relação às mesmas datas de 2020 (com total de 8.750 usuários), época com medidas de restrição de circulação mais intensas em decorrência da pandemia da Covid-19.

Segundo o diretor-presidente da Arsepam, João Rufino Júnior, seguindo orientação do governador Wilson Lima, as saídas da capital estão com reforços nas equipes de fiscalização, para garantir um transporte com maior segurança para os usuários.

" É uma ação do Governo do Amazonas, com o objetivo de darmos segurança para as pessoas que irão viajar. O governador Wilson Lima sempre tem colocado o objetivo de oferecermos, cada vez mais, um serviço público de qualidade. Aproveito para agradecer a todos os nossos parceiros e desejar um Ano Novo de muita paz, saúde e sabedoria. " João Rufino Júnior, diretor-presidente da Arsepam

O Departamento de Transporte Hidroviário (DETH) da Arsepam informou que, nesses quatro dias, 15 mil pessoas devem optar por essa modalidade para viajar.

Ao todo, 280 embarcações devem receber vistorias das equipes do órgão, com postos de fiscalização no Porto Público Privatizado de Manaus e nas balsas da Manaus Moderna, ambos no Centro, e no Porto da Ceasa, na zona sul.



As abordagens das equipes de fiscalização são direcionadas somente ao cumprimento da lotação dos barcos, não sendo permitido excedê-la.

Conforme dados do DETH, os municípios que tendem a receber maior fluxo de passageiros são Careiro da Várzea (1°), Iranduba (2° – Distrito de Cacau Pirêra) e Tefé (3°), distantes respectivamente 25, 27 e 523 quilômetros de Manaus.

Estradas

O Departamento de Transporte Rodoviário (DETR) da Arsepam estima que 13 mil passageiros usem, no período da operação, essa modalidade para viajar.

As equipes da autarquia devem fiscalizar 1.100 veículos (entre ônibus, micro-ônibus, vans e similares) que operam no sistema regular (viagens entre terminais rodoviários) e de fretamento eventual e contínuo.

No serviço de transporte rodoviário intermunicipal, os postos de fiscalização são Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar Angelim – Rodoviária de Manaus, bairro Flores, zona centro-sul; Ponte Jornalista Phelippe Daou (Ponte Rio Negro), em Iranduba; Barreira de Fiscalização Estadual (AM-010 e BR-174), bairro Santa Etelvina, zona norte; e Barreira da Avenida das Flores, bairro Lago Azul (entrada do Viver Melhor 1), zona norte.

De acordo com projeção do DETR, os destinos mais procurados devem ser Itacoatiara (1°), Manacapuru (2°) e Iranduba (3°), distantes respectivamente 176, 68 e 27 quilômetros da capital.





