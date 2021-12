Gerência de transporte da PC/AM economizou 2 milhões em 2021

Dados são do relatório anual de combustível da instituição. | Foto: Erlon Rodrigues/PC-AM

Manaus (AM) - A Gerência de Transporte da Polícia Civil (Getran), fecha o ano de 2021 com números de economia no consumo pelo segundo ano consecutivo, economizando mais de R$ 2 milhões aos cofres públicos, em comparação com os anos de 2019 e 2020.

Os dados são do relatório anual de combustível da instituição.

Se comparados a janeiro de 2019 e fevereiro de 2020, a Getran obteve uma economia de R$ 2.229.884,48 (dois milhões, duzentos e vinte nove mil, oitocentos e quarenta e oito centavos).

Entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2021, foram gastos R$ 5.983.224,20 (cinco milhões, novecentos e oitenta e três mil, duzentos e vinte quatro reais, e quarenta e oito centavos), e uma economia de 79 mil litros de gasolina, em relação ao ano interior.



O delegado Johnny Clay Rodrigues, diretor da Getran, reforça a importância da seriedade do trabalho com os cofres públicos.

" Essa maior racionalidade no consumo de combustível é fruto de um trabalho constante da Getran junto à todos os setores da Policia Civil. Essa economia “carimbou” a PC-AM, no relatório da Controladoria Geral do Estado (CGE-AM), como uma instituição com boas práticas de governança da coisa pública. " Johnny Clay Rodrigues, delegado

Segundo os dados informados pela Secretaria de Administração e Gestão (Sead-AM) no ano de 2021 a PCAM obteve uma economia para os cofres públicos superior a 79 mil litros de combustíveis se comparado ao ano de 2020.

