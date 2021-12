Durante Réveillon, 28 mil pessoas devem deixar Manaus, diz Arsepam

| Foto: Marcos Guimarães/Arsepam

Manaus (AM) - Com a chegada da festa de Ano Novo, muitas pessoas decidiram sair de Manaus para passar a data comemorativa com a família e amigos. Conforme a previsão da Agência Reguladora de Serviços Públicos e Delegados do Amazonas (Arsepam), devem sair da cidade, nesse feriadão, cerca de 28 mil pessoas.



A Operação Viagem Segura da Arsepam teve início nesta quinta-feira (30) e seguirá até domingo (1º) e de acordo com o órgão, a previsão do aumento do fluxo de pessoas que vão sair da capital e passar o feriadão no interior do estado é de 220% em relação ao mesmo período de 2020, uma alta de 8.750 usuários.

Por causa da pandemia da Covid-19, a restrição de circulação é ainda mais intensa nesta época de fim de ano. Nesse sentido, o diretor-presidente do órgão, João Rufino Júnior, afirma que há um reforço nas equipes da Arsepam e que estão nas principais saídas de Manaus para garantir a segurança da população.

Viagens hidroviárias

Entre as pessoas que vão viajar para os municípios do interior neste fim de ano, aproximadamente 15 mil vão utilizar o transporte hidroviário, conforme informa o Departamento de Transporte Hidroviário (DETH) da Arsepam.

A Agência também vai vistoriar 280 embarcações no Porto Público Privatizado de Manaus nas balsas da Manaus Moderna, localizadas no Centro da cidade. Outro posto de fiscalização do órgão vai estar presente no Porto da Ceasa, na Zona Centro Sul da capital.

O município do Amazonas que vai receber maiores fluxos de pessoas por meio de viagens hidroviárias é o Careiro da Várzea, conforme os dados do DETH. Em segundo é o distrito de Iranduba, o Cacau Pirêra e em terceiro Tefé, distantes respectivamente a 25, 27 e 523 quilômetros de Manaus.

Viagens pelas estradas

Já as viagens pelas estradas, o Departamento de Transporte Rodoviário (DETR) do Arsepam estipula que cerca de 13 mil usuários devem utilizar essa modalidade e aproximadamente 1.100 veículos vão ser fiscalizados como os ônibus, os micro-ônibus e as vans que operam no sistema regular e de fretamento regular e contínuo.

Os postos de fiscalização do serviço de transporte rodoviário intermunicipal vão estar na Ponte Jornalista Phelippe Daou, na Ponte Rio Negro em Iranduba e no Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar Angelim, rodoviária de Manaus, no bairro Flores, Zona Centro-Sul.

Outros postos de fiscalização vão atuar na Barreira de Fiscalização Estadual, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte da capital e na Barreira da Avenida das Flores, bairro lago Azul, Zona Norte.

De acordo com o DETR, o município de Itacoatiara deve ser o mais procurado entre as viagens pela estrada, enquanto que Manacapuru é o segundo. Já Iranduba deve ser o terceiro destino da população que vai viajar pela estrada.

