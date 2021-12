Retrospectiva 2021: o ano sufocado pela pandemia

Cerca de 1.389.322 doses de vacinas contra a covid-19 já foram aplicadas no Amazonas | Foto: Reprodução





Manaus (AM) - O ano de 2021 foi marcado por fortes acontecimentos que impactaram profundamente a população no Amazonas. A pandemia da Covid-19, que iniciou no ano passado, se estendeu para este ano, o qual começou com um mês de janeiro cercado pela crise de abastecimento de oxigênio nos hospitais de Manaus. A violência foi outro elemento que cresceu na capital, tanto pelos crimes de homicídio quanto pelos ataques do Comando Vermelho em junho. Apesar das dificuldades, outros sinais dão esperança como o avanço da vacinação na cidade de Manaus.



Pandemia da Covid-19

A pandemia da Covid-19 deixou grandes marcas na capital amazonense. Muitas pessoas foram vítimas da doença que matou cerca de 13.831 de amazonenses durante os anos de 2020 e 2021. Em janeiro deste ano, Manaus passou por um dos momentos mais tristes de sua história: centenas de pacientes morreram por falta de oxigênio. Os hospitais, na época, não disponibilizavam de respiradores para todos.

Esse cenário já estava em andamento desde dezembro de 2020 quando o número de casos de pessoas infectadas por Covid-19 aumentou exponencialmente até atingir o ápice de internados nos hospitais. Com a estrutura insuficiente para atender tantos pacientes, os hospitais acabaram entrando em colapso.

A crise de oxigênio também atingiu outros municípios do interior do Amazonas. Cerca de 30 pessoas morreram sufocadas por falta de oxigênio ou por não terem sido levadas a locais com condições de atendimento, de acordo com os documentos do Ministério Público, entre os dias 15 e 19 de janeiro.

Para suprimir a demanda de pacientes com Covid-19, o Governo do Amazonas, em parceria com outras empresas e prefeituras construiu usinas de oxigênio em unidades de saúde de Manaus e de outros municípios do estado.



As celebridades de todo o país também mobilizaram uma campanha para enviar cilindros de oxigênio para Manaus. Um dos primeiros famosos a articular uma ação foi o comediante Whinderson Nunes que providenciou 20 cilindros de 80 litros de oxigênio. A cantora Marília Mendonça, vítima de um acidente aéreo no dia 5 de novembro deste ano, doou 20 cilindros. Outros como Wesley Safadão, Luciano Huck, Tatá Wernek, Simone, Marcelo Adnet e Gusttavo Lima também participaram da iniciativa.

Ainda em janeiro, a campanha de vacinação foi anunciada pela prefeitura de Manaus, que acendeu a esperança no combate contra a Covid-19 na capital. No dia 19 de dezembro a campanha completou 6 meses, com cerca de 1.389.322 doses aplicadas das vacinas Janssen, AstraZeneca, Pfizer e CoronaVac.

Ataques do Comando Vermelho

Os ataques do Comando Vermelho (CV), em junho de 2021, assustaram os moradores de Manaus e de outros municípios do interior. As cenas de violência iniciaram a partir de 00h do dia 5 de junho e se estenderam na capital até a manhã do dia seguinte (6), por volta das 8h15.

O início dos crimes, que perpassaram desde a depredação de prédios públicos até por veículos incendiados, ocorreu após a morte de um dos líderes do grupo criminoso, Erick Batista Costa, conhecido como “Dadinho”. A morte do traficante aconteceu durante uma troca de tiros com os militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), cerca de 11 bairros da capital foram atingidos pelas ações dos traficantes. No total, os criminosos incendiaram quatro agências bancarias, um transformador de energia, um comércio, uma viatura da PM e da PC e outra da ambulância do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu). Dois tratores, uma retroescavadeira, duas carretas, três carros, 15 ônibus e três micro-ônibus também foram cobertos por chamas.





No interior, a onda de violência atingiu o distrito de Iranduba, o Cacau Pirêra. Os criminosos atearam fogo em quatro veículos, entre os quais foram três ônibus e um carro estacionado em uma garagem de empresa privada. Já em Careiro Castanho, os traficantes incendiaram a sede da prefeitura e em Parintins, prédios públicos foram depredados.

Enchente histórica

Um fenômeno que marcou o ano de 2021 e a história de Manaus foi o aumento do nível das águas do rio Negro que atingiu um novo recorde, ultrapassando o antigo número de 2012 que era de 29,97 metros. No dia 1º de junho de 2021, o nível do rio chegou a 29,98 metros. Já no dia 5 de junho a cota do rio Negro marcou 30 metros, um volume histórico no decorrer dos 119 anos de medição do Porto de Manaus.

Aproximadamente 455.576 pessoas do estado do Amazonas foram atingidas pelas subidas das águas dos rios Negros e do Solimões, que afetou 58 dos 62 municípios. Em março, o Governo do Amazonas lançou a “Operação Enchente” que tinha como objetivo auxiliar as famílias prejudicadas pelas cheias dos rios com kits de higiene, limpeza, dormitório e cestas básicas, além de botijas de gás e água potável.

Outra ação também foi o Auxílio Estadual no valor de R$ 300 que foi entregue para 120 mil famílias amazonenses.

Aumento no número de homicídios

A escalada no número de homicídios em Manaus atingiu uma situação alarmante em 2021. Apenas nos dez primeiros meses deste ano, 852 pessoas foram assassinadas na capital amazonense, de acordo com os dados levantados pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). O número é superior à quantidade de vítimas por homicídio nos anos de 2019 e 2020.

Em relação ao período entre os meses de janeiro a outubro de 2021, a quantidade de homicídios teve uma alta de 55% na taxa de pessoas assassinadas no ano passado que chegou a 591 mortos.

Outro duro dado informado pela SSP-AM é que o número de vítimas por homicídios superou com mais de três meses de antecedência o total de mortos de 2020. Isso porque a quantidade de mortos por homicídio no mês de setembro de 2021 chegou a 753, ultrapassando a totalidade das mortes violentas durante o ano inteiro de 2020.

A quantidade de vítimas por homicídio ao longo dos dez primeiros meses na capital amazonense em 2021 também foi maior que mesmo período do ano 2019, que atingiu 687 mortos.



Frente ao aumento da violência, o Governo do Amazonas entregou, no início de novembro, material bélico para reforçar o sistema de segurança pública do estado no valor de R$ 6 milhões. Os equipamentos destinados à Polícia Civil, à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) são desde barracas operacionais, armamentos e geradores até viaturas.

No final do ano, em dezembro, o governador Wilson Lima anunciou o investimento de R$ 4 milhões para intensificar a segurança nas fronteiras. O valor faz parte do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas. No total, 300 equipamentos foram adquiridos para aumentar o patrulhamento e a atuação nas fronteiras.

Desmatamento e garimpo na Amazônia

O desmatamento na Amazônia cresceu nos últimos anos, porém neste ano alcançou o número de 13.235 km² de área desmatada. O aumento foi de 22% em relação ao ano passado que chegou a 10.851 km², o maior em 15 anos. O Amazonas aparece em segundo lugar no ranking de estados que mais desmataram a região da Amazônia real neste ano, atrás apenas do estado do Pará.

Já é o terceiro aumento consecutivo de desflorestamento da floresta amazônica no governo do presidente Jair Bolsonaro e a segunda maior registro de desmatamento desde 2006 que obteve 14.286 km². O levantamento foi realizado pelo Programa do Cálculo de Desflorestamento da Amazônia (Prodes) que faz parte do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Os dados do Inpe mostram que o desmatamento na Amazônia Legal cresceu nos estados que já possuem um histórico de atividades de desmate da floresta, porém o dado mais surpreendente foi a alta de degradação da floresta no estado do Amazonas que cresceu 55% em relação a julho do ano passado. O crescimento percentual foi o segundo maior.

Outro caso que chocou o país foi a invasão do trecho do rio Madeira por centenas de dragas e barcos de garimpeiros. O grupo estava próximo a região de Autazes, a 110 quilômetros de distância da cidade de Manaus. Os garimpeiros que atracaram mais de 600 balsas no leito, numeradas pelo Greenpeace, foram atraídas pelo boato de que na região havia uma grande quantidade de ouro.

A Polícia Federal fez uma operação no dia 27 de novembro que resultou na prisão de três homens e na destruição de mais de 60 barcos.

Acidentes

Um triste acidente assustou os moradores da Comunidade Nossa Senhora de Nazaré, no Careiro da Várzea, distante 25 quilômetros de Manaus. Na manhã do dia 8 de agosto, por volta das 8h, um helicóptero do Exército Brasileiro acabou caindo em uma fazenda durante uma forte tempestade que assolava a região.

A bordo da aeronave estavam presentes seis pessoas. Uma delas, um militar, faleceu com a força do impacto da queda. De acordo com informações do Comando de Aviação do Exército (CAvEX), o modelo do helicóptero era o Pantera e caiu cinco minutos após a decolagem.

Outro grave acidente matou duas pessoas na Avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus. Uma carreta acabou colidindo com um carro modelo Honda Fit Prata no dia 27 de agosto.

O caso ocorreu por volta das 11h30, quando um motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo e acabou esmagando o carro, que estava em sua frente, em direção a outro caminhão. A madrasta Suzy Pedrosa, de 37 anos, e a enteada Maria Eduarda Caldas, de 17 anos, foram as vítimas que ficaram presas nas ferragens do carro.

Prisão de chefe do SSP-AM

Durante a operação “Garimpo Urbano” da Polícia Federal e do Ministério Público do Amazonas (MPAM) o secretário executivo de Inteligência do Amazonas, o delegado civil Samir Freire, foi preso, acusado de utilizar sua pasta para roubar ouro de origem garimpeira, no dia 9 de julho deste ano. Conforme a PF, cerca de 60 quilos foram desviados.

A ação prendeu outras três policiais civis e também resultou em dez buscas e apreensões em Manaus, no interior do Amazonas e no estado do Pará. Segundo as investigações, Samir Freire e outras policias pediam dinheiro para liberar as cargas de ouro de transportadoras de garimpo.

Apologia a feminicídio

Um caso caracterizado como apologia a feminicídio e que causou grande revolta na população foi o que ocorreu no dia 1º de novembro, quando um homem, fantasiado de goleiro Bruno, tirou fotos na popular casa de show “Porão do Alemão”.

No dia 1º de novembro, uma fantasia de Halloween chocou a capital amazonense. Um homem fantasiado de "goleiro Bruno" tirou fotos na casa de shows "Porão do Alemão" e as imagens foram publicadas nas redes sociais do estabelecimento. Muitos pessoas ficaram revoltadas, pois consideraram a ação tanto do homem fantasiado quanto do Porão do Alemão uma apologia a feminicídio.

O Porão do Alemão se manifestou após as críticas. Em suas redes sociais a casa de show afirmou que não compactua com apologias ao crime de feminicídio e que a foto foi publicada por um estagiário que desconhecia o caso de assassinato em que Eliza Samudio foi morta pelo ex-goleiro Bruno em 2010.



O homem fantasiado de “goleiro bruno” foi demitido do estúdio de tatuagem onde trabalhava. De acordo com o Ministério Público do Amazonas (MPAM), o caso ainda será investigado. Conforme o código penal, fazer apologia a um crime é considerado delito que pode levar a multa ou a pena de detenção de três a seis meses.

Eleições de Coari

O município de Coari votou para que Keitton Pinheiro (PP) fosse o novo prefeito, no dia 5 de dezembro de 2021. A vitória de Keitton na eleição suplementar da cidade representa a continuação do governo de Adail Pinheiro.

O novo prefeito de Coari ficou com 53,24% dos votos, enquanto que o segundo colocado Robson Tiradentes obteve 35% dos votos.

A eleição suplementar aconteceu em razão de Adail Pinheiro, reeleito em 2020, ter seu mandato cassado pela Justiça Eleitoral por alegação de que ele já estava em seu terceiro mandato consecutivo.

