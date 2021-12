Poupas recheadas com drogas são apreendidas no aeroporto de Manaus

Cerca de 30 quilos de drogas foram apreendidas | Foto: Reprodução





Manaus (AM) - A polícia apreendeu, na madrugada desta quinta-feira (30), cerca de 30 quilos de drogas escondidas em sacolas que continham polpas de Buriti. Os sacos estavam na bagagem do traficante e a apreensão foi realizada no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, no bairro Tarumã, em Manaus.

A vistoria da polícia também resultou na prisão de uma pessoa que tinha como destino a cidade de São Paulo. A apreensão das drogas, escondidas em sacos com polpas de buriti congelados e armazenados em caixas de isopor, foi realizada durante a fiscalização realizada por equipes da Receita Federal que atuavam em atividades de fiscalização e controle aduaneiro de bagagens que saiam de Manaus.

O dono da bagagem apreendida teve prisão decretada e foi retirado do voo pela polícia federal. As drogas, do tipo skunk, foi apreendida pela PF que fará uma análise e procedimentos administrativos e legais cabíveis.

Outro caso em Manaus

Quatro homens com idades entre 21 e 32 anos foram presos na noite de quarta-feira (29), após ação policial da equipe da Força Tática, na avenida General Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, na Zona Sul de Manaus. Eles estavam com armas, droga e um carro roubado.

Conforme a equipe que atuou na ocorrência, uma câmera de monitoramento flagrou a circulação de um carro modelo Fiat Palio, de cor vermelha, com restrição de roubo. Os policiais cercaram a área e conseguiram interceptar o veículo.

Durante a abordagem, com os quatro ocupantes do veículo, foram encontradas duas garruchas calibre 36 e duas armas de fabricação caseira de calibres 12 e 20, além de munições e um quilo de maconha.

