Sobe para 25 o número de vítimas das chuvas na Bahia

| Foto: Reuters

Bahia - Aumentou para 25 pessoas vítimas das fortes chuvas que inundam as ruas da Bahia nesta quinta-feira (30), conforme os dados divulgados pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec). O órgão já contabilizou 91.806 pessoas desabrigadas ou desalojadas em razão das enchentes.



A quantidade de pessoas desabrigadas, identificadas como aquelas que perderam seus móveis e que precisam de ajuda dos órgãos públicos, já chega em 37.035. Os desalojados que são as pessoas que perderam deram seus pertences, porém conseguiram se abrigar em casas de familiares, já está em 54.771.

A 25ª vítima foi um homem de 45 anos e que se afogou do distrito do Rio do Braço, na zona rural do município de Ilhéus. Além dessa cidade, outras pessoas foram vítimas em outros 13 municípios que são: Amargosa (2); Itaberaba (2); Itamaraju (4); Jucuruçu (3); Macarani (1); Prado (2); Ruy Barbosa (1); Itapetinga (1); Ilhéus (3); Aurelino Leal (1); Itabuna (2); São Félix de Coribe (2); Ubaitaba (1).

Foram atingidas, ao todo, 643.068 pessoas pelas chuvas. Já o número de feridos crescei de 434 para 517. As cidades sob decreto de situação de emergência são:

Alcobaça;

Amargosa;

Amélia Rodrigues;

Anagé;

Andaraí;

Angical;

Apuarema;

Arataca;

Aurelino Leal;

Baixa Grande;

Barra do Choça;

Barra do Mendes;

Barra do Rocha;

Belmonte;

Belo Campo;

Boa Nova;

Boa Vista do Tupim;

Brejões;

Brejolândia;

Buerarema;

Caatiba;

Cachoeira;

Caetanos;

Camacan;

Camamu;

Canavieiras;

Cândido Sales;

Caravelas;

Carinhanha;

Caturama;

Coaraci;

Cocos;

Conceição do Almeida;

Condeúba;

Cordeiros;

Cotegipe;

Cravolândia;

Cristópolis;

Dário Meira;

Dom Basílio;

Encruzilhada;

Entre Rios;

Eunápolis;

Feira De Santana;

Firmino Alves;

Floresta Azul;

Gandú;

Gongogi;

Guaratinga;

Iaçu;

Ibicarai;

Ibicoara;

Ibicuí;

Ibipeba;

Ibirapitanga;

Ibirapuã;

Ibirataia;

Ibitiara;

Igrapiuna;

Iguaí;

Ilhéus;

Ipiaú;

Irajuba;

Iramaia;

Itabela;

Itaberaba;

Itabuna;

Itacaré;

Itaeté;

Itagi;

Itagimirim;

Itaju Do Colônia;

Itajuípe;

Itamaraju;

Itambé;

Itanhém;

Itapé;

Itapebi;

Itapetinga;

Itapitanga;

Itaquara;

Itarantim;

Itororó;

Ituberá;

Jaguaquara;

Jequié;

Jiquiriçá;

Jitaúna;

Jucuruçu;

Jussari;

Jussiape;

Lafaiete Coutinho;

Lagoa Real;

Laje;

Lajedão;

Lençóis;

Livramento de Nossa Senhora;

Macarani;

Manoel Vitorino;

Maragogipe;

Marcionílio De Souza;

Mascote;

Medeiros Neto;

Milagres;

Mucugê;

Mucuri;

Mundo Novo;

Mutuípe;

Nazaré;

Nilo Peçanha;

Nova Canaã;

Nova Viçosa;

Novo Horizonte;

Palmas De Monte Alto;

Paramirim;

Pau Brasil;

Piraí Do Norte;

Planalto;

Poções;

Porto Seguro;

Potiraguá;

Prado;

Presidente Jânio Quadros;

Presidente Tancredo Neves;

Riacho De Santana;

Ribeira Do Pombal;

Ribeirão Do Largo;

Rio De Contas;

Ruy Barbosa;

Santa Cruz Cabrália;

Santa Cruz Da Vitória;

Santa Inês;

Santa Maria Da Vitória;

Santanópolis;

São Félix;

São Félix do Coribe;

Serra Dourada;

Tabocas do Brejo Velho;

Tanhaçu;

Taperoá;

Teixeira de Freitas;

Teolândia;

Ubaíra;

Ubaitaba;

Ubatã;

Uruçuca;

Valença;

Vereda;

Vitória Da Conquista;

Wanderley;

Wenceslau Guimarães.

