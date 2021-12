Famílias da Comunidade da Sharp recebem cestas básicas em Manaus

A Comunidade da Sharp será a maior área de reassentamento do Prosamin+ | Foto: Tiago Corrêa/UGPE

Manaus (AM)- Cerca de 100 famílias que residem na comunidade da Sharp, no bairro Armando Mendes, zona Leste da capital receberam cestas básicas na quinta-feira (30).

A comunidade é uma das áreas a serem alcançadas pelo novo Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus e Interior (Prosamin+).

De acordo com o coordenador executivo da UGPE, engenheiro civil Marcellus Campêlo, a ação atende a uma solicitação do Núcleo de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) da área, que identificou as famílias em situação de vulnerabilidade social na comunidade, que costuma sofrer com os efeitos das chuvas e temporais.

“Atendemos o pedido do NUPDEC da Sharp, que protocolou um ofício na UGPE, e imediatamente fomos em busca de intermediar esse auxílio para 100 famílias junto à Seas, que prontamente ajudou”, afirmou.

O núcleo é formado pelos próprios moradores da área. Membro do NUPDEC e liderança local, Celso Ventura afirmou que os comunitários procuraram o grupo relatando dificuldades, principalmente em função das últimas chuvas.

A Comunidade da Sharp será a maior área de reassentamento do Prosamin+, a partir de 2022. No local, 2.123 imóveis estão previstos para serem reassentados. São moradias localizadas em áreas de risco sujeitas a alagações ou dentro da envoltória de intervenção de obras.

