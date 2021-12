Avião da FAB transporta água do AM para a Bahia em ajuda às famílias

| Foto: Divulgação

Manaus (AM)- A Força Aérea Brasileira (FAB) integra a cooperação mútua do Governo Federal na ajuda humanitária em apoio às cidades castigadas pelas chuvas no sul da Bahia.

Em pronta-resposta, desde o início da situação de calamidade, na manhã desta sexta-feira (31), um C-130 Hércules da FAB transportou mais de 4800 litros de água de Manaus (AM) para Ilhéus (BA).

Sob a coordenação do Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE), a FAB, desde 11 de dezembro de 2021, já transportou mais de 130 pessoas e 70 toneladas de donativos equipamentos e insumos para atender às populações mais atingidas pelas enchentes.

O Comando da Aeronáutica mantém um esforço contínuo e permanente de seu efetivo e de suas aeronaves em atendimento às necessidades da população das áreas afetadas, neste momento de necessidade.

