Governo do Amazonas, por meio do FPS, realiza ação social em Iranduba

O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza atua fomentando projetos autossustentáveis e muito mais. | Foto: Secom

Iranduba (AM) - O Governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), realizou a entrega de cestas básicas, panetones, caixas de chocolates e álcool em gel para famílias carentes do Lago do Limão, distrito do município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus). A última ação social do órgão em 2021 aconteceu nesta sexta-feira (31), véspera de Ano Novo.

“A nossa comunidade fica muito feliz em poder contar com este tipo de ação do Governo do Estado em uma data tão especial. Com toda a certeza estas cestas básicas serão de muita utilidade para as famílias do Lago do Limão, e as nossas crianças ficarão superfelizes em receber os chocolates”, agradeceu Alrilene Gomes, moradora do Lago do Limão.

“Esta é mais uma ação do Governo do Amazonas que realizamos por meio do FPS e também a última do ano. O governador Wilson Lima, que envia as cestas básicas, chocolates e panetones, mandou também um forte abraço e o desejo de um novo ano de muita saúde e realizações para todas as famílias desta comunidade”, afirmou Kathelen Braz, secretária-executiva do FPS.

A última ação social do órgão em 2021 aconteceu nesta sexta-feira (31), véspera de Ano Novo. | Foto: Secom

O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza atua fomentando projetos autossustentáveis, de geração de emprego, renda e inclusão social, que garantem os direitos dos idosos, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica.

Cestas básicas, panetones, caixas de chocolates e álcool em gel foram alguns dos produtos recebidos. | Foto: Secom

