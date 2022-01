Detran-AM registra queda no número de motoristas flagrados na Lei Seca

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) flagrou 51 condutores na operação Lei Seca. Já, de 31 de dezembro de 2020 para 1º de janeiro de 2021, foram 85 flagrantes. | Foto: Arquivo / Detran AM

MANAUS (AM) - O réveillon de 2022 registrou uma redução de 40% no número de motoristas flagrados dirigindo sob o efeito de bebida alcoólica em Manaus. Na virada de 2021 para 2022, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) flagrou 51 condutores na operação Lei Seca. Já, de 31 de dezembro de 2020 para 1º de janeiro de 2021, foram 85 flagrantes.



Em relação aos acidentes de trânsito na virada, neste ano houve um acidente a mais em relação à virada 2020/2021. Mesmo assim, tanto no ano passado quanto neste ano não houve nenhuma morte nas ruas de Manaus no réveillon.

Em números absolutos, foram quatro acidentes este ano e três no ano passado. Todos apenas com danos materiais e vítimas lesionadas.

Lei Seca - A operação Lei Seca no réveillon de 2022 começou às 22h da sexta-feira (31/12) e foi até a manhã de sábado (1º/01). Foram montadas fiscalizações nas avenidas Governador José Lindoso (avenida das Torres), Efigênio Sales e Sávio Belota, e na rodovia AM-450 (avenida do Turismo).

Nestes quatro locais, os agentes do Detran Amazonas fizeram 201 autuações por diversas infrações de trânsito. De 74 veículos autuados, 42 foram liberados após seus proprietários sanarem as irregularidades no local ou se comprometerem a saná-las nos próximos dias.

Desses 42 veículos liberados, 26 estavam com o licenciamento atrasado e tiveram os débitos saldados diretamente na blitz, por meio de pagamento via cartão de crédito.

Em relação aos flagrantes de condutores dirigindo sob o efeito de bebida alcoólica, os agentes do Detran-AM constataram, por meio do teste do bafômetro, que 37 pessoas conduziam seus veículos após beberem alguma quantidade de álcool.

Outros 14 condutores se recusaram a realizar o teste do bafômetro e foram autuados pela recusa, que tem as mesmas sanções administrativas de um condutor flagrado no teste do bafômetro.

Acidentes – O réveillon deste ano teve quatro acidentes de trânsito em Manaus. Foram dois capotamentos e duas colisões. Em nenhum deles houve vítima fatal.

Os casos mais graves foram duas colisões com capotamento. Um deles na Avenida Autaz Mirim, na zona leste, e outro na Ephigênio Sales, no Aleixo.

Todos esses acidentes ocorreram entre a noite do dia 31 de dezembro até a madrugada do dia 1º de janeiro.

Barreiras – Neste domingo (02/01), o foco da fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas serão as barreiras de retorno para Manaus nas rodovias AM-010 e AM-070.

Os agentes do Detran, juntamente com policiais militares do Batalhão de Trânsito da PM, irão verificar tanto as condições de documentação dos veículos, quanto dos condutores, além de realizarem o teste do bafômetro em quem passar pela fiscalização.

*Com informações da assessoria

