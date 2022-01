Com ampliação de consultas, Caic Ana Braga é reinaugurado em Manaus

| Foto: Suyanne Lima

Manaus (AM) - O Centro de Atenção Integral à Criança (Caic) Ana Maria dos Santos Pereira Braga, localizado no bairro São José, zona leste de Manaus, foi reinaugurado nesta segunda-feira (3).

A unidade inaugura o perfil Caic+ Especialidades, que amplia a oferta de consultas especializadas. A reorganização da assistência pediátrica na rede pública estadual de saúde faz parte do projeto Criança Amazonas, que integra o programa Saúde Amazonas.



O Caic+ Especialidades Ana Braga vai ofertar, de forma inédita, seis novas especialidades: neurologia, ortopedia, psiquiatria, endocrinologia, reumatologia e pneumologia, além de se tornar unidade referência em reabilitação neuromotora.

“A gente faz uma correção histórica porque havia uma hiato entre quem atende de 13 a 18 anos. O Caic + atende de 0 a 18 anos. Então é uma distorção que a gente corrige. Eu tive a seguinte preocupação: não adianta retomar uma Caic, colocar ele para funcionar sem que se amplie o atendimento. A gente começa pela zona leste e isso é muito simbólico porque temos um quantitativo populacional que depende dos serviços públicos”, disse o governador Wilson Lima, durante a reinauguração.



A previsão é que o Caic+ Ana Braga realize 3.040 atendimentos especializados por mês. Serão ofertados, ainda, serviços de apoio diagnóstico em neurologia, triagem neonatal, apoio terapêutico multidisciplinar em nutrição; psicologia; fisioterapia e fonoaudiologia, com ênfase na estimulação precoce e reabilitação neuromotora, para crianças e adolescentes com sequelas neurológicas.

“Reformamos a unidade, mas também reformamos o conceito. O Caic é como uma unidade básica, então você atenderia a pediatria em geral. Nós estamos fazendo a função do Estado que é fazer a alta e medida complexidade dentro dos atendimentos especializados”, disse o secretário de Estado da Saúde, Anoar Samad.



A reestruturação amplia a assistência pediátrica referenciada no Sistema Único de Saúde (SUS) em Manaus, atendendo demanda reprimida. Os atendimentos no Caic+ Especialidades serão realizados via Sistema de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

O Caic Ana Braga não era reformado há mais de 10 anos – a última intervenção no local ocorreu em 2009. As reformas são fruto da parceria entre a SES-AM, o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), que destinou R$ 479.904,70 para as obras, e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), que executou a obra.

Ampliação da rede

De acordo com a SES-AM, o projeto Criança Amazonas contempla, ainda, a revitalização e a reorganização da assistência de mais quatro CAICs: Alberto Carreira, no bairro Compensa, zona oeste, que está em fase de estruturação; Dra. Maria Helena Freitas de Góes, no bairro Novo Israel, na zona norte, em fase de estruturação; Dra. Josephina de Mello, no bairro Colônia Oliveira Machado, na zona sul, com obras sendo finalizadas; e Dr. Afrânio Soares, no Parque Dez, zona centro-sul, com as obras em andamento. Essas unidades têm previsão de inauguração neste primeiro trimestre de 2022.

Junto com o Caic Ana Braga, as cinco unidades devem ofertar mais de 6 mil consultas médicas especializadas por mês, favorecendo a redução gradativa das filas de espera para atendimento em subespecialidades pediátricas, além da reorganização das linhas de cuidado para doenças crônico-degenerativas nessa faixa etária.

