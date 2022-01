Acidente entre caminhão e carro deixa motorista ferido em Manaus;vídeo

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite de domingo (2), na estrada do Tarumã com a avenida Torquato Tapajós, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus, e deixou uma pessoa ferida.

O acidente envolveu um carro de passeio e um caminhão. Segundo testemunhas, o caminhão estava estacionado na via pública e o motorista do carro perdeu o controle do veículo e colidiu na parte traseira do caminhão.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para resgatar o condutor, identificado como Pablo F. R. Logo depois, ele foi entregue aos cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As causas do acidente devem ser definidas após perícia. Não há informações do estado de saúde da vítima ferida.

Veja o vídeo

| Autor: Divulgação

Leia mais:

Detran-AM registra queda no número de motoristas flagrados na Lei Seca

Motorista embriagado destrói muro do 6º DIP na Cidade Nova