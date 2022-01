Atendimentos no PAC Alvorada estão suspensos nesta terça (4) em Manaus

As pessoas que realizaram agendamentos devem procurar a unidade do PAC Compensa | Foto: Raine Luiz / Divulgação Sejusc

Manaus (AM)- Os atendimentos no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) Alvorada estão suspensos a partir desta terça-feira (4). Nesta segunda-feira (3), os atendimentos funcionam até o meio-dia.

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) informa que a suspensão se dá por conta da reforma da unidade.

As pessoas que realizaram agendamentos prévios para atendimentos no PAC Alvorada devem procurar a unidade do PAC Compensa, localizado avenida Brasil, 1.325, zona Oeste de Manaus, a partir de terça-feira (4). A unidade ficará responsável pelos serviços do PAC em reforma.

A Sejusc informa ainda que a reforma do PAC Alvorada faz parte do processo de modernização anunciado pelo Governo do Amazonas, que deve atingir as unidades da capital amazonense, com intuito de oferecer um atendimento eficaz e digno para a população.





Após a reinauguração da unidade da Compensa, em dezembro de 2021, o cronograma prevê melhorias nos PACs Alvorada e Educandos, nas zonas centro-oeste e sul de Manaus, respectivamente.

No interior, as obras do PAC Tefé começaram no mês de agosto, e a previsão de entrega é ainda neste mês. A unidade deve atender os moradores de seis municípios próximos, sendo eles Maraã, Alvarães, Fonte Boa, Uarini, Juruá e Japurá.

