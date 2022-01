Turista é encontrado morto dentro de carro em Presidente Figueiredo

O caso acontece na madrugada de domingo (2) | Foto: Divulgação

Presidente Figueiredo (AM) - Um turista, identificado como James Francisco Pereira dos Santos, 44, foi encontrado morto dentro do próprio carro, durante a madrugada de domingo (2), no estacionamento de uma pousada do município de Presidente Figueiredo (distante 119 quilômetros de Manaus).

Ele estava no município na companhia da namorada, da filha dela e do companheiro da moça, passando as comemorações da virada de ano.

No último sábado (1º), James e a família estiveram na Corredeira do Urubuí e, ao anoitecer, foram para a praça onde consumiram bebidas alcoólicas.

Nas proximidades da pousada, o turista, de acordo com informações, já estava alcoolizado e dormiu no banco de trás do carro, então resolveram deixá-lo dormir um pouco mais para ver se ele melhorava.

Durante a madrugada, a mulher foi ao estacionamento verificar se seu companheiro já estava melhor, quando notou que ele não esboçava reação. Ela pediu ajuda para o genro que conduziu a vítima até o hospital local, mas o homem já chegou sem vida.

De acordo com o delegado Valdinei Silva, titular da 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o corpo de James não apresentava sinais de morte violenta.

Ainda segundo o delegado, as equipes aguardam o laudo médico sobre a causa da morte, para dar continuidade aos procedimentos em torno do caso, uma vez que há suspeita de que a vítima tenha se asfixiado com o próprio vômito.

