Navios desistem de visita ao Amazonas na “Temporada de Cruzeiros 2022”

Manaus (AM)- Sete navios de cruzeiros dos 11 previstos para a “Temporada de Cruzeiros 2022” na capital amazonense, com estimativa de chegada no dia 20 de janeiro desistiram da passagem pelo Amazonas.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), informou sobre a desistência na tarde desta segunda (3).

A nota esclarece que os cruzeiros marítimos em operação no Brasil e com casos confirmados de Covid-19 integram a Temporada Nacional de Navios, que não contempla a Amazônia brasileira como destino.

Com o ressurgimento de novos casos de Covid-19 na Europa e em virtude da nova variante Ômicron, a “Temporada de Cruzeiros 2022” em Manaus, que prevê somente cruzeiros internacionais, ainda está em análise pelos órgãos responsáveis.

A prefeitura reafirma que seguirá toda a orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do Ministério da Saúde, Ministério do Turismo e da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) nesse sentido.

Temporadas de visitas

A nova temporada de cruzeiros marítimos estava programada para iniciar em novembro deste ano, com encerramento previsto para maio de 2022, porém, já estava previsto de acontecer mudanças na programação

A última temporada, em virtude da pandemia de Covid-19, foi cancelada por meio de decreto governamental em março de 2020, para evitar a contaminação e proliferação do vírus.

