Jogos eletrônicos, quais são os efeitos em crianças e jovens?

Manaus (AM) - O hábito de utilizar produtos tecnológicos já faz parte do cotidiano das pessoas na contemporaneidade, ainda mais na vida das crianças e dos adolescentes. Como entretenimento, os jogos eletrônicos são uma das escolhas procuradas pelos mais jovens. Porém, assim como os pais acabam divididos sobre as consequências dos games para o desenvolvimento dos filhos, na ciência também há posicionamentos conflitantes.



Além de proporcionar divertimento aos mais novos, os jogos eletrônicos são muito procurados por ofertarem um ambiente repleto de aventuras emolduradas por imagens atrativas e criativas.

Conforme o artigo “Prática de jogos eletrônicos por crianças pequenas: o que dizem as pesquisas mais recentes”, das psicólogas Larissa Alves e Claudia Rosseti, ao longo dos anos houve uma mudança nas brincadeiras das crianças com a introdução de produtos eletrônicos. Mesmo as brincadeiras tradicionais ainda estarem presentes atualmente no cotidiano das crianças, os jogos eletrônicos possuem características que conquistam a atenção dos mais jovens.

“O que empolga e motiva as crianças são os jogos que possibilitam a interatividade com personagens virtuais, experimentando sensações, fantasias, aventuras como atirar em alvos, dirigir carros, lanchas, tratores, aviões, ou seja, coisas que ainda não podem realizar pela pouca idade, mas podem vivenciar por meio da brincadeira no artefato”, diz o artigo.

Benefícios e malefícios

O campo da pesquisa a respeito dos jogos eletrônicos ainda é dividido sobre as reais consequências dos jogos para o grupo infantil, segundo o artigo das psicólogas Rosseti e Alves. Para os autores, citados no artigo, dos campos da educação e da psicologia que encontram benefícios no contato das crianças com os jogos, os argumentos são direcionados para o desenvolvimento cognitivo que os games podem oferecer para as crianças.

“Uma parcela dos autores que revelaram pontos positivos nessa questão associa os jogos eletrônicos ao processo de aprendizagem formal dos alunos, podendo trazer benefícios como concentração, atenção e aprendizagem de conteúdos escolares”, afirma o artigo, além de citar vantagens para os processos afetivos e sociais das crianças.

Outra questão positiva, mencionada no artigo, sobre o impacto dos jogos na vida das crianças é a possibilidade que os games podem oferecer na ampliação de repertório cultural e possibilidades de expressão, como também, em ajudar a potencializar o poder de decisão de forma mais ágil. “Cognitivamente, a prática de jogos eletrônicos exige que as crianças sejam mais atentas, concentradas, façam planejamentos, avaliem e tomem decisões”, afirma o estudo.

Já os pesquisadores que olham para os jogos eletrônicos como uma atividade negativa, afirmam que os jogos podem estimular o comportamento agressivo nas crianças por apresentar imagens com cenários violentos. Ainda acrescentam os malefícios no âmbito social, tanto por poder provocar isolamento quanto apatia social.

Percepção dos pais

Segundo a 8ª edição da Pesquisa Game Brasil (PGB), o maior estudo sobre o perfil dos jogadores na América Latina, 85,1% dos pais dizem que seus filhos jogam games, como também, 84,1% dos pais acabam jogando com seus filhos.

Outro dado revelado pelo estudo, em sua 7ª edição, é sobre a aprovação dos pais a respeito do envolvimento dos filhos com os jogos. Mais da metade (56,6%) entende que os games não são uma influência negativa e que não despertam comportamento agressivo e delinquente às crianças. Enquanto que 33,4% concordam que os jogos podem condicionar ações agressivas.

Sobre a visão dos pais em relação à questão educativa que os jogos podem levar para as crianças, 47,4% dos pais discordam parcial ou totalmente que a prática pode atrapalhar o aprendizado dos filhos. Já 35,9% concordam que a influência dos jogos pode ser maléfica para o aprendizado das crianças e adolescentes.

