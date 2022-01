Licenciamento anual de veículos no AM inicia neste mês de janeiro

O licenciamento anual de veículos começa agora em janeiro e segue até dezembro | Foto: Divulgação/Detran-AM

Manaus (AM)- Os proprietários de veículos do Amazonas devem ficar atentos ao calendário anual de licenciamento.

O prazo varia conforme o final da placa. Quem paga dentro do prazo pode obter descontos que variam de 5% a 10% no Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Os veículos com placa final 1 podem ser licenciados até o dia 31 de março, porém, para o proprietário obter o desconto de 10% no IPVA, ele precisa efetuar o licenciamento até o fim de janeiro.

A partir de fevereiro, esse desconto cai para 5%, e quem resolver pagar somente em março não terá nenhum desconto. Atualmente, 93.492 veículos possuem placa final 1 no Amazonas.

" Mas é importante que o proprietário observe que o licenciamento desse veículo não é feito apenas com o pagamento do IPVA. É preciso que ele pague as taxas do Detran e também as eventuais multas de trânsito " Rodrigo de Sá, diretor-presidente do Detran-AM

Pagamento

Para licenciar veículo, o proprietário deve entrar no site do Detran Amazonas ( www.detran.am.gov.br ) e solicitar o serviço. Pelo site ele consegue emitir o boleto com as taxas e também com as eventuais multas. No site do Detran, o IPVA é emitido somente em cota única e com o desconto. No entanto, caso o proprietário decida pagar o valor parcelado, ele precisa ir ao site da Sefaz ( http://online.sefaz.am.gov.br/ipva/ipva.asp ) e solicitar o parcelamento, que pode ser feito em até 3 vezes.

Contudo, ao parcelar o IPVA esse veículo só é considerado licenciado após o pagamento da última parcela do imposto.

Além da multa administrativa, se o veículo com licenciamento em atraso for parado em uma blitz de trânsito, ele pode ser removido e o condutor vai receber uma multa de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira de Habilitação (CNH).

Seguro DPVAT

Pelo segundo ano consecutivo, o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT) não será cobrado. A medida foi aprovada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), que autorizou a isenção em razão de haver excedente de recursos no fundo da Caixa Econômica Federal que administra o seguro (FDPVAT) para cobrir os prejuízos com acidentes de trânsito.

Ainda assim, quem se envolver em um acidente com veículos, pode solicitar o seguro para pagar os custos médicos. Atualmente, essa solicitação deve ser feita à Caixa Econômica Federal.

O licenciamento anual de veículos começa agora em janeiro e segue até dezembro. Por isso, é importante que os condutores fiquem atentos ao calendário de vencimento.

