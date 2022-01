Principais mudanças do novo ensino médio são apresentadas no Amazonas

Uma das principais alterações da Lei nº 13.415/2017, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ocorreu ao mudar a estrutura do Ensino Médio. | Foto: César Gomes

Manaus (AM) - Aprovado pelo Congresso Nacional em 2017, o novo Ensino Médio começa a ser implementado em todas as escolas públicas e privadas do país no ano letivo de 2022.

Para isso, o Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto apresentou, nesta terça-feira (4), as principais mudanças que devem ocorrer durante o ano letivo e, ainda, anunciou as propostas curriculares e pedagógicas que devem nortear as atividades escolares neste ano.

Uma das principais alterações da Lei nº 13.415/2017, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ocorreu ao mudar a estrutura do Ensino Médio, ampliando o tempo mínimo do estudante na escola de 800 horas para 1 mil horas anuais até o fim de 2022.

Além disso, foi definida uma nova organização curricular, mais flexível, que contemple a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e oferte diferentes possibilidades de escolhas aos estudantes, como os itinerários formativos, que abrange áreas de conhecimento específicas e a formação técnica e profissional.

Para o Novo Ensino Médio, é prevista a divisão em duas partes: a Formação Geral Básica (FGB) e os Itinerários Formativos. Na FGB, o currículo é comum a todos os estudantes. A formação é dividida em quatro áreas de conhecimento: Matemáticas e suas Tecnologias, Linguagens e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

Já os Itinerários Formativos, tratam do conjunto de disciplinas, projetos, oficinas, núcleos de estudo, entre outras situações de trabalho que os estudantes poderão escolher durante o Ensino Médio. As redes de ensino terão autonomia para definir quais os itinerários formativos vão ofertar, considerando um processo que envolva a participação de toda a comunidade escolar.

Mudanças

As novas regras vão começar de forma progressiva. A 1ª série do Ensino Médio vai passar por alterações em 2022. Em 2023, será a vez da 2ª série, e a inclusão da 3ª série ocorrerá em 2024.

Haverá, também, aumento do tempo de aulas nas escolas. A jornada de quatro horas diárias passará para, no mínimo, cinco horas, aumentando a carga horária anual de 800 para 1.000 horas. A distribuição de horas será definida pela Secretaria de Educação. A meta é cumprir 3 mil horas totais nos três anos de ensino, com 200 dias de aulas a cada ano.

Para as escolas de tempo integral e escolas bilíngues, será necessário cumprir 4.200 horas. | Foto: César Gomes

EETIS e escolas bilíngues

Para as escolas de tempo integral e escolas bilíngues, será necessário cumprir 4.200 horas. Dentro dos itinerários formativos serão apresentados as Unidades Curriculares Eletivas Orientadas (UCEO), que possibilitam aos estudantes aprofundar seus estudos na(s) área(s) de conhecimento com a(s) qual(is) se identificam, de acordo com a vivência e as especificidades de cada ambiente escolar.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Inscrições abertas para educadores do AM sobre o novo Ensino Médio

Deputada Therezinha Ruiz realiza Audiência para debater o Novo Ensino