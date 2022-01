Retorno das feiras da ADS aponta investimento no setor primário do AM

As feiras que estiveram fechadas durante o período crítico da pandemia retomaram suas atividades | Foto: Diego Peres/Secom

Manaus (AM) - Ao comentar o retorno das tradicionais Feiras de Produtos Regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), nesta terça-feira (4), o governador Wilson Lima destacou que o Estado vai continuar investindo no setor primário em 2022.

As primeiras edições do ano são as que funcionam no Sumaúma Park Shopping, zona norte, e Manaus Plaza Shopping, zona centro-oeste, a partir das 14h.

As demais retomam, consecutivamente, de acordo com seu calendário de realização. Por conta das festas de fim de ano, as feiras entraram em recesso no dia 19 de dezembro.



" Nunca o Estado do Amazonas investiu tanto no setor primário. Somos o estado que mais compra da agricultura familiar através do Programa de Aquisição de Alimentos. No ano passado nós lançamos o Plano Safra, com R$ 1 bilhão. Neste ano não será diferente, vamos continuar com esse aporte, nós acreditamos muito no setor primário. " Wilson Lima, governador do Amazonas

" O estado do Amazonas tem uma vocação para esse segmento, nós temos investimentos significativos, como o Parque de Exposições, que é uma vitrine para o produtor, e essa também é uma forma de melhorar a autoestima e de melhorar a qualidade de vida daqueles que estão trabalhando por esse setor. " Wilson Lima, governador do Amazonas

Wilson Lima frisou que, em Manaus, durante o ano de 2021, as feiras que estiveram fechadas durante o período crítico da pandemia retomaram suas atividades em fevereiro, readequadas para atender as normas de segurança e higiene estabelecidas pelo Ministério da Saúde para prevenção e combate à Covid-19.

Nos meses seguintes, novos espaços foram inaugurados pela ADS, como a Feira da Praça do Dom Pedro, na zona centro-oeste; a Feira do Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA), na zona sul; e a Feira da Ponta Negra, na zona oeste.

Com as inaugurações, Manaus passou a contar com dez feiras realizadas de terça-feira a domingo. No interior, 16 feiras foram reinauguradas e inauguradas, totalizando 34 municípios com feiras ativas.

Segundo Wilson Lima, para 2022, as feiras seguirão os padrões já conhecidos pelos consumidores.

Na capital, em cada edição, há uma média de 60 produtores que terão a oportunidade de escoar seus alimentos diretamente ao consumidor final.

Entre os produtos que estarão disponíveis destacam-se hortaliças, tubérculos, farináceos, laticínios e outros.

A venda de cafés da manhã e lanches da tarde também são opções disponíveis para os consumidores.

Confira o calendário das feiras em Manaus:

Terças-feiras, das 14h às 19h

• Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada

• Sumaúma Park Shopping, avenida Noel Nutels, Cidade Nova

Quarta-feira, das 15h às 19h

• Shopping Ponta Negra , Av. Coronel Teixeira, Ponta Negra

Quintas-feiras, das 14h às 19h

• Praça de Alimentação do Dom Pedro, José Bonifácio

• Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada

Sexta-feira, das 15h às 19h

• Centro Social Urbano (CSU), Avenida Perimetral, Parque Dez

Sábado, das 5h às 11h

• Comando Geral da Polícia Militar, rua Benjamin Constant, Petrópolis

• Centro Cultural Povos da Amazônia, Bola da Suframa, Crespo

• Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, Cidade Nova

Domingo, das 6h ao meio-dia

• Praia da Ponta Negra, bairro Ponta Negra

