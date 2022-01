UEA está com inscrições abertas para cursos no interior do AM

Serão ofertadas 90 vagas, sendo 30 para o município de Tefé, 30 para Parintins e 30 para Tabatinga. | Foto: Divulgação Ascom/UEA

Amazonas - A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade do Estado do Amazonas (Proex/UEA) divulga o edital do processo seletivo para o preenchimento das vagas do Curso de Capacitação em Produtos Técnico-Tecnológicos Subsidiados por Big Data e Métodos Quantitativos de Pesquisa para o Enfrentamento da Violência Urbana, voltado para residentes dos municípios de Parintins, Tefé e Tabatinga.

As inscrições seguem abertas até o dia 14 de janeiro de 2022, e podem ser efetuadas por meio do formulário disponível no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevrRWeId8Po0jodPik-ZeXGMMG1aM_GdikpmxWQNXtUnUcKQ/viewform?usp=sf_link/ .

Com carga horária total de 80h, o curso terá a duração de seis semanas, no período de 14 de fevereiro a 30 de março de 2022.

Serão ofertadas 90 vagas, sendo 30 para o município de Tefé, 30 para Parintins e 30 para Tabatinga.

O edital é destinado a pessoas residentes nos municípios contemplados que possuam graduação em cursos das áreas de Saúde, Pedagogia, Serviço Social, Psicologia, Direito, Antropologia e Ciências Sociais.

O curso acontecerá na modalidade a distância, com a utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da UEA, sendo promovido pelo Centro de Estudos Superiores de Tabatinga (CESTB), pelo Centro de Estudos Superiores de Parintins (Cesp), pelo Centro de Estudos Superiores de Tefé (Cest), pela Escola de Direito (ED) e pelo Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos (PPGSP).

O resultado preliminar será divulgado no dia 27 de janeiro de 2022 e, após prazo para recursos, o resultado final será publicado no dia 2 de janeiro de 2022.

Para conferir o edital completo, basta acessar o site da UEA (www.uea.edu.br), e clicar em “Seleções e concursos”, e em seguida em “Projetos de Extensão”, na seção “Extensão”.

Para acesso direto, o link é https://xfiles.uea.edu.br/data/xselecao/11715.pdf .

