Carreta Vacina Amazonas retorna nesta quarta-feira em Manaus

Manaus (AM) - Os atendimentos da Carreta Vacina Amazonas retornam nesta quarta-feira (5) na Zona Norte de Manaus. Com o objetivo de intensificar a imunização da população contra a Covid-19, a estratégia é promover mais um ponto de vacinação e expandir a cobertura vacinal para a população da capital.



A unidade móvel de vacinação está estacionada no Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova, zona norte de Manaus, e funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, e aos sábados das 9h às 12h.

A carreta é mais uma estratégia do Governo do Amazonas, coordenada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM), de prevenção e de fortalecimento do enfrentamento da pandemia de Covid-19.

A secretária executiva de Assistência da Capital, da SES-AM, Adriana Elias, ressaltou a importância da vacinação contra a Covid-19, como medida primordial de prevenção em relação ao avanço da variante Ômicron, que vem ocorrendo no cenário mundial e nacional.









" A população que ainda não fez adesão à primeira dose procure a unidade de vacinação móvel. Aquelas pessoas que também não realizaram a segunda dose; que estão em atraso com a dose de reforço; procure atualizar a sua situação vacinal para evitar casos graves da doença e o aumento de óbitos no estado. A carreta vem apoiar e fortalecer a descentralização da vacinação contra a Covid-19 nos bairros da capital " ,

A vacinação na carreta será realizada pela equipe da Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), com o apoio da Prefeitura de Manaus, e ficará no CECF Padre Pedro Vignola até o dia 15 deste mês, podendo ser prorrogado o tempo de permanência.



A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, salienta que a carreta tem o objetivo de oportunizar a vacina para aqueles que têm dificuldade de acessar as unidades de saúde. "A zona norte tem baixa cobertura vacinal e por isto, foi escolhida para receber a carreta. Quem estiver com as suas doses atrasadas ou deseja iniciar o seu esquema vacinal é só buscar o atendimento na carreta", ressaltou.

A Carreta Vacina Amazonas alcançou a marca de 9,5 mil doses aplicadas, de 8 a 30 de dezembro de 2021, enquanto esteve instalada na Praça Heliodoro Balbi, no Centro, zona sul de Manaus.

Vacinação

Na carreta será disponibilizada a aplicação da primeira e segunda doses, além da terceira dose da vacina contra a Covid-19 (dose de reforço). Para a população acima de 60 anos, o intervalo para a terceira dose é de, pelo menos, três meses da aplicação da segunda dose. Pessoas entre 12 e 59 anos a imunização com a terceira dose exige um intervalo de, pelo menos, quatro meses.

Também será ofertada a quarta dose para pessoas com alto grau de imunossupressão, que tenham tomado a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 há quatro meses ou mais.



Para receber a dose de reforço é necessário apresentar a carteira de vacinação, documento de identificação original com foto ou certidão de nascimento (para menores de 18 anos) e CPF. Para aplicação da quarta dose, os documentos são carteira de vacinação, documento de identificação com foto, CPF e laudo médico ou outro documento que comprove a condição – original e cópia, que ficará retida para controle.

