Promotora do Amazonas morre afogada durante férias na Bahia

A promotora ainda foi socorrida, mas chegou sem vida ao hospital | Foto: Reprodução

Porto Seguro (BA) - A promotora de Justiça do Ministério Público do Amazonas (MPAM), Simone Martins Lima, de 52 anos, morreu afogada nesta quarta-feira (5). Ela estava de férias com a família na cidade de Porto Seguro, na Bahia.

Simone ainda chegou a ser levada para um hospital local, no entanto, chegou sem vida à unidade de saúde. Em nota, o MP-AM confirmou o falecimento e lamentou a fatalidade, prestando solidariedade aos familiares e amigos.

" O Ministério Público do Amazonas sofre irreparável perda, com o falecimento de sua Promotora de Justiça Simone Martins Lima. A manauara, de 52 anos, pautou sua vida na Justiça e na Defesa da sociedade contra crimes, principalmente dos mais indefesos: os infantes amazonenses. " Nota do MPAM,

| Foto: Divulgação





A promotora foi delegada de polícia - à época, lotada no 8º Distrito Policial de Manaus - com apenas 29 anos, e ingressou no MPAM em 19 de julho de 1998, exercendo o cargo de Promotor de Justiça Substituto, no início da carreira.

No interior do Estado, atuou nos municípios de Canutama, Humaitá, Silves, Itacoatiara, Coari, Manacapuru, Lábrea, Apuí e Tapauá.

Foi promovida para o cargo de Promotora de Justiça de Entrância Final, titular da 103ª Promotoria de Justiça Especializada em Crimes Contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes, onde exercia suas atribuições até os dias atuais. Atuou também em inúmeras Promotorias de Justiça das áreas criminais e cíveis da Capital.

"Por seu exemplo de luta, competência e zelo profissional, Simone Martins Lima deixou um legado de disciplina e honorável demonstração de unidade institucional, notadamente demonstrados durante a realização do lançamento da campanha de Combate ao Trabalho Infantil, promovida, dentre outras, por este Ministério Público do Amazonas. Além disso, o reconhecimento de seu know-how e brilhantismo se deu também por meio de portarias e atos (Portaria nº 960/00/PGJ, de 19 de dezembro de 2000; Portaria nº 694/2001/PGJ, de 03 de setembro de 2001; Portaria nº 694/2001/PGJ, de 03 de setembro de 2001; Portaria nº 81/PRE-AM, de 29 de outubro de 2012.)", disse ainda a nota.

Confira a nota:

| Foto: Divulgação

Leia mais:

Turista morre afogado ao cair em cachoeira de Presidente Figueiredo

Criança de quatro anos morre após se afogar em abrigo de Manaus