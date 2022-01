Testagem para Covid-19 é intensificada no aeroporto de Manaus

A testagem tem o objetivo de estimular a população que chega no Aeroporto de Manaus a fazer o teste rápido | Foto: Suyanne Lima

Manaus (AM) - Testagens para a Covid-19 estão sendo ofertadas no desembarque do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. Uma ação de sensibilização para conscientizar os passageiros foi realizada nesta quarta-feira (5).

De acordo com o secretário Anoar Samad de Saúde do Amazonas, a intensificação da ação ocorreu após determinação do governador Wilson Lima e tem como intuito estimular à população a realizar um teste rápido de antígeno para a Covid-19.

" Caso o teste seja positivo, a pessoa testada e o seu acompanhante irão realizar um teste RT-PCR para sequenciamento do vírus. Esperamos divulgar a importância dessa ação e também da vacinação. A população perdeu a percepção do risco da Covid-19, alerto, a pandemia não acabou. Temos essa nova variante e é uma questão de tempo para a transmissão comunitária. " Anoar Samad, Secretário de saúde

Samad destacou, ainda, que é necessário que a população complete o esquema vacinal. Mais de 400 mil pessoas estão com a segunda dose atrasada no Estado.

"Não temos outra arma contra esse vírus. O que está proporcionando esse novo normal que vivemos hoje é a vacina. As medidas sanitárias devem continuar", declarou.

A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde- Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Tatiana Amorim, afirmou que após resultados positivos para os testes feitos no aeroporto, a pessoa infectada é mantida em isolamento social e as pessoas que tiveram contato com as pessoas são monitoradas.

"Todos os casos positivos são encaminhados para o sequenciamento genômico. Com esse fluxo de festas de finais de anos pode sim ocorrer novos casos da variante Ômicron. Nos últimos 15 dias, só aqui realizamos 1512 testes, sendo que 109 deram positivos. Todas as amostras foram encaminhadas à Fiocruz", finalizou Amorim.

Os passageiros que desejarem ser testados para a Covid-19 podem se dirigir até o posto de testagens na área de desembarque do Aeroporto. Uma ficha é preenchida no local e a testagem é realizada em uma área externa para não expor demais pessoas que estejam chegando à capital ao vírus.

