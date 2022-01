Mais de 200 veículos foram arrematados no último leilão do Detran-AM e

O veículo mais disputado foi um carro modelo Grand Vitara, ano 2012. | Foto: Divulgação/Detran-AM

Manaus (AM) - No último leilão de 2021 do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), realizado no dia 27 de dezembro, foram arrematados todos os 230 veículos que estavam disponíveis.

Inicialmente, o órgão havia disponibilizado 242 veículos no certame, mas alguns tiveram de ser retirados devido à quitação de débitos e restrições judiciais.

Segundo o leiloeiro oficial, a disputa pelos veículos foi grande. O veículo mais disputado foi um carro modelo Grand Vitara, ano 2012.

O veículo foi arrematado por R$ 28 mil. De acordo com a tabela da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica (Fipe), esse modelo de veículo é vendido no mercado por mais de R$ 45 mil.

Já o veículo com o maior arremate foi uma picape modelo S10, ano 2010, que foi arrematada por R$ 30 mil. Pela tabela Fipe, esse modelo é vendido no mercado, em média, por R$ 73 mil.

" O resultado do último leilão foi muito positivo. Apesar da perda de internet e energia por conta da forte chuva que aconteceu no dia, conseguimos reverter a situação e tivemos todos os lotes vendidos. " Wesley Silva, leiloeiro oficial do certame

O dinheiro arrecadado com o leilão será usado para a quitação das dívidas desses veículos com o Detran Amazonas. A maioria das pendências é relativa a licenciamento em atraso.

Leilão virtual

O certame do Detran-AM é realizado desde 2020 totalmente on-line. Atualmente ele está sendo de responsabilidade da empresa WR Leilões, que é a única credenciada a realizar leilões para o Detran Amazonas.

Mesmo sendo virtual, normalmente os participantes realizam uma visita prévia no galpão da empresa para verificar o estado de conservação dos veículos.



Próximo leilão

O primeiro leilão de 2022 está previsto para o mês de fevereiro. A quantidade de veículos ainda não foi definida, mas deve ficar na média de 200 veículos, entre carros e motos.

" A pretensão em 2022 é realizar um leilão por mês. Em breve iremos publicar o edital com os veículos que irão ser leiloados no próximo certame. " Gleice Barros, coordenadora da Comissão de Leilão do Detran-AM

