SSP-AM realiza pesquisa institucional nas delegacias da capital

Amazonas - A Ouvidoria-Geral da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) iniciou, nesta quarta-feira (05/01), uma avaliação institucional com os servidores públicos lotados nos Distritos Integrados de Polícia (DIPs), delegacias especializadas e nas Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms).



De acordo com o chefe de gabinete da Ouvidoria, Pelegrine Neto, a ação tem por objetivo o levantamento de dados para que o sistema de segurança tenha uma ampla percepção dos serviços prestados para a sociedade, atualmente.

“A Ouvidoria-Geral tem como objetivo, nesse programa de avaliação institucional, mensurar quais os problemas enfrentados pelos servidores para desenvolver o seu trabalho. É importante que o policial seja ouvido, e pela primeira vez, a segurança pública está escutando o profissional, para que ele possa ter as condições de trabalho necessárias e entregar para a população um serviço de excelência”, disse.

A pesquisa irá acontecer em todas as delegacias da capital. Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM), Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) também estão incluídos no cronograma de visitas. “Na primeira fase todas as delegacias da capital serão visitadas, assim como as especializadas e setores como o DPTC. Na segunda fase do programa, serão visitados o Detran, Corpo de Bombeiros e, também, será estendido para o interior do estado”, explicou Pelegrine.

Também participam desta ação os servidores do Departamento de Prevenção à Violência (DPV), da SSP-AM.

Pesquisa – O delegado titular do 6°DIP, Paulo Benelli, ressaltou a importância do formulário para os servidores. “Estamos respondendo esse questionário e explicando para a gestão sobre a estrutura predial que a gente tem e falando o que pode melhorar. Isso é necessário para que os servidores se sintam melhor trabalhando e prestando melhor serviço para a população”, explicou.

Após finalizar as visitas, será realizado um relatório do programa, que será entregue ao secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur e demais gestores das forças de segurança.

