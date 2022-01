Fametro e Faculdade Santa Teresa oferecem 10 mil bolsas de estudos

O programa “Você qualificado para o mercado de trabalho” faz parte das ações do Grupo Fametro | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Para quem está planejando iniciar o ano estudando, a Faculdade Santa Teresa e a Fametro estão com uma ótima oportunidade. Juntas, as duas instituições estão oferecendo 10 mil vagas em cursos de pós-graduação, com bolsas de estudo de 100%, 75% e 50%.

O programa “Você qualificado para o mercado de trabalho” faz parte das ações do Grupo Fametro, da qual as duas faculdades fazem parte e tem como objetivo preparar os estudantes para diferentes demandas profissionais, oportunizando o aperfeiçoamento de competências e habilidades de forma prática.

Para concorrer a uma das 2 mil bolsas da Santa Teresa e 8 mil da Fametro é necessário não ter feito nenhum curso de pós-graduação lato sensu, ou seja, de especialização. As inscrições estão abertas nas duas faculdades e podem ser feitas até o dia 28 de janeiro nos sites www.faculdadesantateresa.edu.br e https://fametro.edu.br/inscricao-pos-graduacao/ . A primeira chamada dos selecionados acontece a partir do dia 01º de fevereiro de 2022.

Na Fametro, os candidatos podem escolher entre os 49 cursos de pós-graduação oferecidos pela instituição. A Faculdade Santa Teresa disponibiliza 17 cursos.

Os alunos terão acesso a uma estrutura de ensino completa, com um projeto pedagógico focado nas necessidades do mercado de trabalho. O corpo docente altamente qualificado é formado por mestres e doutores e executivos com experiência. Além disso, os estudantes terão acesso a um curso com metodologias ativas, ou seja, o aluno tem a oportunidade de vivenciar de forma prática os ensinamentos da sala de aula.

