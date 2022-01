Após acidentes, ônibus "Amarelinhos" são fiscalizados em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Envolvidos em constantes acidentes e alvos de diversas reclamações, o transporte alternativo, os famosos "Amarelinhos", é alvo de uma fiscalização na zona Leste de Manaus, nesta quinta-feira (6).

A ação será coordenada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), nesta quinta-feira (6), e contará com uma equipe integrada de diversos outros órgãos, além dos Fiscais de Transporte do IMMU, terá agentes de trânsito, com o apoio do Batalhão de Trânsito (BPTran) e de equipes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran)

Na fiscalização eles irão abordar os veículos "Amarelinho" para verificar documentos, como Carteira Nacional de Habilitação (CNH), condições dos veículos e o uso correto de máscaras.

"Amarelinho" presente em acidentes

O transporte alternativo de Manaus é um dos meios mais utilizados por moradores das zonas Norte e Leste da cidade. No entanto, diversas são as reclamações sobre os condutores que prestam os serviços. Alta velocidade, desrespeito aos idosos e mudança no percurso são algumas das reclamações mais frequentes dos usuários.

Em 2021, o "Amarelinho" esteve envolvido em diversos acidentes. No dia 20 de novembro, dois micro-ônibus colidiram e ficaram destruídos , na avenida Oitis, no Distrito Industrial. Não houve feridos.

Já no dia 5 de dezembro, um outro alternativo capotou na avenida Margarida, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte. Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido.

Segundo informações de testemunhas, o motorista que dirigia o coletivo estava descendo a avenida no sentido contrário ao Museu da Amazônia (Musa), quando a direção manual do micro-ônibus emperrou e, desgovernado, do outro lado da avenida.

Já no dia 20 de dezembro aconteceu um acidente fatal envolvendo um alternativo e um caminhão na Bola da Suframa, no bairro Distrito Industrial, na Zona Sul de Manaus.

O "Amarelinho" capotou em cima de um gari que estava realizando serviços de limpeza pública no local. O acidente foi ocasionado pelo caminhão, que estava sendo conduzido por um motorista embriagado.

Os dois veículos se chocaram e o micro-ônibus rodou na pista e acabou tombando em cima da vítima.

Vídeos divulgados em redes sociais mostram o desespero dos colegas de trabalho do gari de tirar o veículo de cima da vítima. No entanto, mesmo após os esforços, o homem não resistiu aos ferimentos.

Leia mais:

Veja o vídeo dos colegas tentando salvar gari atropelado em Manaus

Colisão entre 'Amarelinho' e ônibus deixa quatro feridos em Manaus