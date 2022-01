Manaus aguarda doses para vacinar crianças de 5 a 11 anos contra Covid

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A capital amazonense está aguardando a nota técnica e o envio de doses pelo Ministério da Saúde para programar a vacinação contra a Covid-19 das crianças de 5 a 11 anos na capital, conforme informou, nesta quinta-feira (6), a Prefeitura de Manaus.

A inclusão desse público no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 foi anunciada, oficialmente, na tarde de quarta-feira (5), pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Na ocasião, foi apresentada uma estimativa de entrega no Brasil do primeiro lote de vacinas pediátricas para a próxima quinta-feira (13). A distribuição aos estados, segundo o ministro, começará a ser feita no dia seguinte, sexta-feira (14), se o cronograma for cumprido.

Após o recebimento, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que coordena a campanha de vacinação contra a Covid-19 em Manaus, definirá a estratégia para atender esse público, considerando as quantidades de doses por remessa.

Qual será a ordem de prioridade na vacinação?

Segundo a nota técnica divulgada pelo governo, a ordem de prioridade na imunização será a seguinte:

crianças de 5 a 11 anos com deficiência permanente ou com comorbidades

crianças indígenas e quilombolas

crianças que vivam em lar com pessoas com alto risco para evolução grave de Covid-19

crianças sem comorbidades, em ordem decrescente de idade: primeiro, as de 10 e 11 anos; depois, as de 8 e 9 anos; em seguida, as de 6 e 7 anos; e, por último, as crianças de 5 anos.

Será necessário receita médica para vacinar a criança?



Não. O Ministério da Saúde orienta que os pais "procurem a recomendação prévia de um médico antes da imunização" – mas não exigirá receita médica para aplicar a vacina.

A autorização por escrito só será necessária se não houver pai, mãe ou responsável presente no momento em que a criança for vacinada.

Qual será o intervalo entre doses?

Oito semanas (cerca de 2 meses).

A vacina é segura para as crianças?

Sim. Os especialistas ouvidos pela Anvisa e que falaram durante a aprovação da vacina da Pfizer para as crianças consideraram que os benefícios da vacina superam os riscos.

