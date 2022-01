Frota de veículos no Amazonas cresceu 4% em 2021, aponta Detran-AM

| Foto: Divulgação/Detran-AM

Manaus (AM) - A frota de veículos cadastrada no Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) cresceu 4% em 2021, em relação ao ano anterior. Mais de 44 mil veículos foram inseridos na frota do estado. No final de 2020, o número de veículos era de 1.010.499; em dezembro do ano passado, a frota saltou para 1.054.592.

Ao longo de 2021, 63.493 veículos entraram para a frota estadual e outros 19.798 deixaram de circular no Amazonas. Entre os inseridos na frota, 55.828 foram veículos zero quilômetro e 7.665 vieram transferidos de outros estados.

A maioria dos veículos circulando no estado é de carros de passeio (457.028), seguidos das motocicletas, motonetas e ciclomotores (389.367), e de picapes (134.861).

Os municípios com as maiores frotas do estado são Manaus (855.922), Itacoatiara (26.651) e Parintins (20.954). “É importante esclarecer que esses números se referem aos veículos registrados no Detran. No interior, por conta da falta de fiscalização, existem muitos veículos em circulação, mas que não são registrados. Ou seja, na prática a frota real é bem maior do que a registrada”, explicou David Fernandes, gerente de veículos do Detran-AM.

Novos emplacamentos

Durante todo o ano passado, o Detran-AM emplacou 55.828 veículos novos. Em comparação com 2020, houve um crescimento de aproximadamente 7%.

Em média, foram emplacados 4,6 mil novos veículos por mês no Amazonas em 2021.

